إمكانية حمل قصوى. مثالي للاستخدام في المنزل أو خارجه

ضَع هذا الراديو في جَيبك واصطحب الأخبار أو المباراة التي لا يمكنك تفويتها أو البرنامج الحواري الذي تحبّه معك إلى أي مكان. يتم تشغيل الصوت عبر بطاريتَين AAA، ويضمن الهوائي التلسكوبي تزويدك بأفضل إشارة استقبال ممكنة.