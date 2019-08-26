صوت واضح ودقيق. مشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات

من الهيب هوب إلى موسيقى الرقص الإلكترونية. لا يقتصر مكبر الصوت هذا على تشغيل موسيقى الجاز فحسب، على الرغم من أن شكله يوحي بذلك. يقدّم المشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات صوتًا واضحًا ودقيقًا بغض النظر عن نوع الموسيقى التي تستمع إليها. تملأ الفتحة العاكسة للجهير طبقات الصوت المنخفضة، لتزويدك بصوت جهير مدوٍّ ومتوازن.