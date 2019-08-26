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TAVS500/00
موسيقى الجاز الرائعة
شكل يعشقه القلب وصوت يحثّك على الرقص. يتميّز مكبر الصوت الكبير هذا بتصميم كلاسيكي وتقنية Bluetooth، ليمنحك وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات، وصوت جهير قويًا، وإدخال aux للاتصال بأي مصدر. وتضفي التفاصيل الأصلية من حقبة الخمسينات لمسة ساحرة لا تفنى موضتها على المزيج.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 10 واط
وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات.
يتميّز مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا بتصميم كلاسيكي، ليبدو وكأنه من حقبة الخمسينات؛ بدءًا من الصندوق الخشبي الكلاسيكي ووصولاً إلى مقبض التحكّم بمستوى الصوت وشبكة مكبر الصوت باللون النحاسي. تنتمي هذه التفاصيل إلى الحقبة حيث كانت تهيمن موسيقى الجاز وكانت موسيقى الروك آند رول تخطو خطواتها الأولى.
تمنحك البطارية وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات بعد عملية شحن كامل. يستغرق الشحن حوالى 4 ساعات وهو سهل جدًا بواسطة كبل USB الصغير المضمّن. ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth ليصبح مكبر الصوت هذا جاهزًا للاقتران بجهازك المزوّد بتقنية Bluetooth.
من الهيب هوب إلى موسيقى الرقص الإلكترونية. لا يقتصر مكبر الصوت هذا على تشغيل موسيقى الجاز فحسب، على الرغم من أن شكله يوحي بذلك. يقدّم المشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات صوتًا واضحًا ودقيقًا بغض النظر عن نوع الموسيقى التي تستمع إليها. تملأ الفتحة العاكسة للجهير طبقات الصوت المنخفضة، لتزويدك بصوت جهير مدوٍّ ومتوازن.