X3/00
صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك
بدءًا من صوت نفس المغنّي ووصولاً إلى صوت الأصابع على لوحة الأصابع، تجمع سماعات الرأس هذه المفتوحة من الجهة الخلفية والمصممة لهواة الصوت بين راحة الوزن الخفيف وموالفة الصوت الأصلي. اكتشف طبقات جديدة من الشفافية والتفاصيل في كل مرة ترتديها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تضمّ سماعات الرأس Fidelio X3 من Philips أغطية أذن مؤلفة من طبقتين تساعد على تخفيف الرنين والاهتزاز. وتم تصميم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم لإمالتها بزاوية 15 درجة، فتلائم بذلك شكل أذنك الطبيعي للحصول على دقة مثالية على الترددات العالية. والنتيجة؟ أداء مثالي وتفاصيل رائعة.
لم يتم تصميم سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه لإصدار صوت مذهل فحسب، فهي مريحة للغاية أيضًا. تتميّز الجهة الداخلية لعصبة الرأس بنعومتها وخفة وزنها، ويمكن ضبطها لتناسب الرأس بشكل مثالي. أما الجهة الخارجية لعصبة الرأس فتضيف وزنًا مثبّتًا. بالإضافة إلى ذلك، إن التصميم المريح لبطانات غطاءَي الأذنين الخفيفة جدًا ومن الاسفنج الذي يحفظ الشكل يمنحك ثباتًا محكمًا. مثالية لجلسات الاستماع الطويلة.
تتم تغطية غطاءَي الأذنين المفتوحيَن من الجهة الخلفية بقماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت الذي يتيح اختراق الصوت. بالتالي، يتمكّن الهواء من الانتقال بحرية عبر القماش الذي يزيل تكدّس ضغط الهواء خلف الغشاء ويصدر صوتًا غامرًا وواسعًا.
تضم مشغّلات الصوت المصنوعة من النيوديميوم حجم 50 مم أغشيةً مؤلفة من عدة طبقات من البوليمر ومليئة بجل مرطب. يتميّز كل غشاء بالمرونة والسلاسة، لتوفير صوتٍ متوازن. أما الجهير فمؤثر من دون أن يكون طاغيًا، وترددات المدى المتوسط كاملة وسلسة، والترددات العالية دقيقة بشكل رائع.
تتميّز سماعات الرأس هذه بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن والفاخرة بتصميم بسيط وأنيق، فتشكل ترقية رائعة للطراز السابق: سماعات الرأس الأسطورية Fidelio X2. ويبدو أنّ كسوة الإطار المعدني اللامعة والداكنة تطفو فوق قماش Kvadrat المتين والأسود الذي يغطي غطاءَي الأذنين.
يتم استصدار جلد Muirhead الأسود الإسكتلندي الذي يغطي جهتَي عصبة الرأس الداخلية والخارجية بطريقة مستدامة وأخلاقية. ويتميّز هذا الجلد العالي الأداء بنعومته الفائقة وتركيبته غير الملساء، لإضفاء لمسة متطورة على سماعات الرأس.
انغمس في ألبوماتك المفضّلة واستمع إليها بالطريقة التي تحبها. يشتمل الكبل المضمّن على محوّل مقبس من 6,3 مم إلى 3,5 مم، للاستماع إلى الموسيقى على جهازك الذكي والتجهيزات المركّبة في منزلك أيضًا.
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الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
UPC
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