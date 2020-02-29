مصطلحات البحث

AR
EN
  • صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك

    Fidelio سماعات رأس سلكية X3 مثبّتة على الأذن، جزء خلفي مفتوح

    X3/00

    صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك

    بدءًا من صوت نفس المغنّي ووصولاً إلى صوت الأصابع على لوحة الأصابع، تجمع سماعات الرأس هذه المفتوحة من الجهة الخلفية والمصممة لهواة الصوت بين راحة الوزن الخفيف وموالفة الصوت الأصلي. اكتشف طبقات جديدة من الشفافية والتفاصيل في كل مرة ترتديها.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Fidelio سماعات رأس سلكية X3 مثبّتة على الأذن، جزء خلفي مفتوح

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس فوق الأذن - على الأذن

    صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك

    مصممة لهواة الصوت

    • منصة صوت واسعة وطبيعية
    • راحة الوزن الخفيف
    • تشطيبات فاخرة من الجلد/المعدن
    • كبل قابل للفصل طول 3 م
    مصممة لتوفير أداء استثنائي

    مصممة لتوفير أداء استثنائي

    تضمّ سماعات الرأس Fidelio X3 من Philips أغطية أذن مؤلفة من طبقتين تساعد على تخفيف الرنين والاهتزاز. وتم تصميم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم لإمالتها بزاوية 15 درجة، فتلائم بذلك شكل أذنك الطبيعي للحصول على دقة مثالية على الترددات العالية. والنتيجة؟ أداء مثالي وتفاصيل رائعة.

    دَع الشغف يتملكك. تصميم متميّز

    دَع الشغف يتملكك. تصميم متميّز

    لم يتم تصميم سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه لإصدار صوت مذهل فحسب، فهي مريحة للغاية أيضًا. تتميّز الجهة الداخلية لعصبة الرأس بنعومتها وخفة وزنها، ويمكن ضبطها لتناسب الرأس بشكل مثالي. أما الجهة الخارجية لعصبة الرأس فتضيف وزنًا مثبّتًا. بالإضافة إلى ذلك، إن التصميم المريح لبطانات غطاءَي الأذنين الخفيفة جدًا ومن الاسفنج الذي يحفظ الشكل يمنحك ثباتًا محكمًا. مثالية لجلسات الاستماع الطويلة.

    تصميم مفتوح من الجهة الخلفية. منصة صوت واسعة وطبيعية.

    تصميم مفتوح من الجهة الخلفية. منصة صوت واسعة وطبيعية.

    تتم تغطية غطاءَي الأذنين المفتوحيَن من الجهة الخلفية بقماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت الذي يتيح اختراق الصوت. بالتالي، يتمكّن الهواء من الانتقال بحرية عبر القماش الذي يزيل تكدّس ضغط الهواء خلف الغشاء ويصدر صوتًا غامرًا وواسعًا.

    فن التوازن. مشغّلات معدّلة بشكل رائع حجم 50 مم

    فن التوازن. مشغّلات معدّلة بشكل رائع حجم 50 مم

    تضم مشغّلات الصوت المصنوعة من النيوديميوم حجم 50 مم أغشيةً مؤلفة من عدة طبقات من البوليمر ومليئة بجل مرطب. يتميّز كل غشاء بالمرونة والسلاسة، لتوفير صوتٍ متوازن. أما الجهير فمؤثر من دون أن يكون طاغيًا، وترددات المدى المتوسط كاملة وسلسة، والترددات العالية دقيقة بشكل رائع.

    صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

    صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

    تتميّز سماعات الرأس هذه بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.

    قماش Kvadrat يتيح اختراق الصوت

    قماش Kvadrat يتيح اختراق الصوت

    تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن والفاخرة بتصميم بسيط وأنيق، فتشكل ترقية رائعة للطراز السابق: سماعات الرأس الأسطورية Fidelio X2. ويبدو أنّ كسوة الإطار المعدني اللامعة والداكنة تطفو فوق قماش Kvadrat المتين والأسود الذي يغطي غطاءَي الأذنين.

    جلد Muirhead فاخر. متوفر بطريقة مسؤولة

    جلد Muirhead فاخر. متوفر بطريقة مسؤولة

    يتم استصدار جلد Muirhead الأسود الإسكتلندي الذي يغطي جهتَي عصبة الرأس الداخلية والخارجية بطريقة مستدامة وأخلاقية. ويتميّز هذا الجلد العالي الأداء بنعومته الفائقة وتركيبته غير الملساء، لإضفاء لمسة متطورة على سماعات الرأس.

    صوت أصلي من أي مصدر

    صوت أصلي من أي مصدر

    انغمس في ألبوماتك المفضّلة واستمع إليها بالطريقة التي تحبها. يشتمل الكبل المضمّن على محوّل مقبس من 6,3 مم إلى 3,5 مم، للاستماع إلى الموسيقى على جهازك الذكي والتجهيزات المركّبة في منزلك أيضًا.

    كبل من الألياف المضمّن مع مقبس للتحويل من 6,3 مم إلى 3,5 مم

    -

    جهير مؤثر ودقيق. مدى متوسط متوازن

    -

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مفتوح
      نطاق التردد
      5 - 40000 هرتز
      قطر السماعة
      50 مم
      المقاومة
      30 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      100 ملي واط
      الحساسية
      98 ديسيبل على 1 مللي واط
      التشويش (THD)
      <0,1‏% نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD)
      نوع المشغل
      ديناميكي
      صوت عالي الدقة
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      سلك قابل للفك
      نعم
      مأخذ سماعات الرأس
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      26.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      2
      العرض
      26  سم
      الوزن الإجمالي
      3.18  كلغ
      الارتفاع
      31  سم
      GTIN
      1 48 95229 10278 8
      الوزن الصافي
      2.8  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.38  كلغ

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      29  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      24.5  سم
      العمق
      12.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10278 1
      الوزن الإجمالي
      1.59  كلغ
      الوزن الصافي
      1.4  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.19  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      22  سم
      العرض
      17.5  سم
      العمق
      11  سم
      الوزن
      0.34  كلغ

    • الملحقات

      غير ذلك
      • 2,5- 3,5 مم، كبل TRRS، الطول = 3 م
      • مشبك واحد لإدارة الكبلات
      كبل الصوت
      كبل استيريو حجم 3,5 مم، الطول = 3 أمتار
      المحوّلات المضمّنة
      مقبس المحوّل حجم 3,5-6,3 مم
      OFC (كبل خالٍ من الأكسجين)
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      مادة وصلة الأذن
      قماش
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جهة خلفية مفتوحة

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20130 9

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.