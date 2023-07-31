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  • مماسح لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000 مماسح لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000 مماسح لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000

    Philips HomeRun وسادات المسح من السلسلة 2000 و3000

    XV1430/00

    1 جائزة

    مماسح لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000

    استخدم الممسحة المؤلفة من الألياف الصغيرة والقابلة للغسل على المكانس الكهربائية HomeRun من السلسة 2000 و3000 لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرضيات كل يوم. تتوافق المماسح مع الطُرز XU2000 وXU2100 وXU3000 وXU3100 وXU3110.

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    Philips HomeRun وسادات المسح من السلسلة 2000 و3000

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    مماسح لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000

    إزالة جسيمات غبار أصغر مقارنة بالتكنيس وحده

    • 4 مماسح مصنوعة من الألياف الدقيقة
    • متوافقة مع: السلسلة 2000 و3000
    • قابلة للغسل (في درجة حرارة 60 درجة كحد أقصى)

    ممسحة قابلة للغسل وإعادة الاستخدام

    ممسحة مصنوعة من الألياف الدقيقة قابلة للغسل في الغسالة على درجة حرارة لا تتجاوز 60 درجة مئوية وسهلة التركيب والإزالة. يوصى بغسل الممسحة بعد كل عملية تنظيف.

    للتنظيف اللطيف والفعال في الوقت نفسه

    تقوم مادة الألياف الدقيقة الناعمة بتخفيف حدة الأوساخ وتمتص الغبار. فهي مصممة خصوصًا لتنظيف الأسطح الحساسة والأرضيات الخشبية.

    يجب الاستبدال كل 3 إلى 6 أشهر

    تم تصميم المماسح المتينة لاستخدامها لتنظيف الأرضيات يوميًا تنظيفًا جافًا ورطبًا. استبدلها كل 3 إلى 6 أشهر للحفاظ على أداء التنظيف المثالي للروبوت. وسيوفر لك تطبيق HomeRun تذكيرات عند الحاجة إلى استبدال الممسحة.

    إزالة جسيمات غبار أصغر مقارنة بالتكنيس وحده

    استخدم الممسحة البديلة على المكانس الكهربائية HomeRun من السلسلة 2000 و3000 من Philips. يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة وتمسيحها دفعة واحدة لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرض كل يوم، ويزيل الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس الكهربائي وحده، بحيث يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      مماسح للسلسلتَين HomeRun 2000 و3000
      المادة الأساسية
      بلاستيك ABS

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      4
      منتج ببطارية
      لا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      4 مماسح قابلة للغسل
      الملحقات المتعلقة 1
      XV1433/00
      الملحقات المتعلقة 2
      FC8022/04
      متوافق مع
      السلسلتان HomeRun 2000 وHomeRun 3000

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      3 سم
      عرض المنتج
      14,6 سم
      ارتفاع المنتج
      10 سم
      وزن المنتج
      0.06 كجم
      طول الحزمة
      14,8 سم
      عرض الحزمة
      3.2 سم
      ارتفاع الحزمة
      10 سم
      وزن الحزمة
      0.22 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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