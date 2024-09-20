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  • مصممة للأداء، جاهزة لأي تحدٍ. مصممة للأداء، جاهزة لأي تحدٍ. مصممة للأداء، جاهزة لأي تحدٍ.

    الفئة 9000 الكنس الكهربائي والغسل اللاسلكي باستخدام AquaTrio

    XW9463/10

    مصممة للأداء، جاهزة لأي تحدٍ.

    تعامل مع كل أنواع الفوضى باستخدام أسرع الفرش في العالم*. أزل الغبار والأوساخ والبقع والسوائل دفعة واحدة. مع فرش تدور بمعدل 4000 دورة في الدقيقة، مما يضمن شطف الفرش باستمرار، وبقاء أرضيتك نظيفة دائمًا.

    إكتشف كلّ المميزات

    الفئة 9000 الكنس الكهربائي والغسل اللاسلكي باستخدام AquaTrio

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    مصممة للأداء، جاهزة لأي تحدٍ.

    أسرع الفرش في العالم*

    • فرش AquaSpin المسجلة ببراءة اختراع: قوة تنظيف بمعدل 4,000 دورة في الدقيقة.
    • تعامل مع كل أنواع الفوضى!
    • وقت تشغيل يصل إلى 55 دقيقة*
    • تنظيف ذاتي عالي السرعة: دعنا نقوم بالعمل!
    • نظف بالماء النقي في كل مرة: PowerCyclone Aqua
    تعامل مع كل شيء - أزل الغبار والأوساخ والبقع والسوائل دفعة واحدة

    تعامل مع كل شيء - أزل الغبار والأوساخ والبقع والسوائل دفعة واحدة

    نظف كل سطح وكل نوع من الفوضى! أزل الغبار والأوساخ من السجاد إلى الأرضيات الصلبة، باستخدام وحدة التنظيف الجاف القوية. للحصول على أرضية ممسوحة بشكل مثالي بتمريرة واحدة، قم بتفعيل وحدة التنظيف الرطب والشفط القوية!

    التنظيف الذاتي عالي السرعة: دعنا نقوم بالعمل نيابة عنك!

    التنظيف الذاتي عالي السرعة: دعنا نقوم بالعمل نيابة عنك!

    يقوم AquaTrio بتنظيف نفسه تلقائيًا بعد كل استخدام، مما يزيل الرطوبة والأوساخ والبكتيريا. لا حاجة للتنظيف اليدوي. دائمًا نظيف وجاهز للاستخدام.

    نظف بالماء العذب في كل مرة: PowerCyclone Aqua.

    نظف بالماء العذب في كل مرة: PowerCyclone Aqua.

    تفصل PowerCyclone Aqua الأوساخ والماء المتسخ وتسيطر عليها بكفاءة، ما يتيح تدفقًا ثابتًا للماء العذب عبر الفُرش وعلى الأرض.

    قوة الفرشاة المزدوجة تزيل المزيد من الأوساخ الرطبة والجافة مع كل تمريرة

    قوة الفرشاة المزدوجة تزيل المزيد من الأوساخ الرطبة والجافة مع كل تمريرة

    فرشاتان تعملان معًا لتنظيف أعمق. تنظفان في كلا الاتجاهين الأمامي والخلفي، لالتقاط المزيد من الأوساخ الرطبة والجافة*** مع كل تمريرة. اجعل كل حركة تحسب!

    وصول عميق بزاوية 180° ومسطح تحت الأثاث المنخفض

    وصول عميق بزاوية 180° ومسطح تحت الأثاث المنخفض

    بفضل مرونة الجهاز بزاوية 180 درجة، يمكنه تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها ويوفر قدرة استثنائية على المناورة.

    الكشف عن الأوساخ الرطبة والجافة المخفية بفضل الفوهات المزوَّدة بمصابيح LED

    الكشف عن الأوساخ الرطبة والجافة المخفية بفضل الفوهات المزوَّدة بمصابيح LED

    تكشف مصابيح LED الموجودة على كل من الفوهة الرطبة والجافة عن الغبار والأوساخ والبقع والانسكابات والشعر والفتات. وهي رائعة لتسليط الضوء على الأماكن المعتمة، مثل المنطقة أسفل الأثاث المنخفض.

    نظف أكثر، أعد الملء أقل بفضل سعة الخزان الكبيرة

    نظف أكثر، أعد الملء أقل بفضل سعة الخزان الكبيرة

    يتيح لك خزان المياه النظيفة سعة 500 مل وخزان المياه المتسخة سعة 400 مل تنظيف كل شيء دفعة واحدة—دون انقطاع. أنهِ جلسة التنظيف بالكامل بملء واحد.

    مثالي لأصحاب الحيوانات الأليفة: ينظف الفوضى اليومية للحيوانات الأليفة بسهولة

    مثالي لأصحاب الحيوانات الأليفة: ينظف الفوضى اليومية للحيوانات الأليفة بسهولة

    لم يكن تنظيف آثار حيوانك الأليف بهذه السهولة من قبل، بدءًا من الأوساخ (الرطبة) التي يحملها من الخارج ووصولاً إلى الشعر الذي يتركه على المفروشات.

    محمول باليد وملحقات لتنوع استخدام مطلق

    محمول باليد وملحقات لتنوع استخدام مطلق

    حوّل مكنستك العصا إلى منظف محمول باليد يتعامل مع الأرائك والزوايا والطاولات والمزيد—خاصة مع فرشاة التوربو الصغيرة وأداة الشقوق.

    فرش AquaSpin المسجلة ببراءة اختراع: قوة تنظيف بمعدل 4,000 دورة في الدقيقة.

    فرش AquaSpin المسجلة ببراءة اختراع: قوة تنظيف بمعدل 4,000 دورة في الدقيقة.

    مصممة بتقنية AquaSpin، تتميز بأسرع الفرش في العالم*، التي تظل نظيفة دائمًا - أثناء وبعد الاستخدام.* *في فئة المكانس الكهربائية اللاسلكية بعصا للتنظيف الرطب والجاف، استنادًا إلى عدد دورات الفرشاة في الدقيقة، تم اختبارها مقابل الطرازات الفاخرة، 2025

    وقت تشغيل يصل إلى 55 دقيقة** للتنظيف المتواصل

    وقت تشغيل يصل إلى 55 دقيقة** للتنظيف المتواصل

    شحنة واحدة، لتنظيف واحد: تكنيس ومسح كل المساحات التي تحتاجها دون أي انقطاع. تغطي مساحة تصل إلى 285 متر مربع! **

    تنظيف 3 في 1: أداة لكل سطح

    تنظيف 3 في 1: أداة لكل سطح

    جهاز واحد، إمكانيات لا حصر لها. انتقل إلى وضع المكنسة للتنظيف الجاف السريع—مثالي للسجاد والبسط وتلميع الأرضيات الصلبة. تحتاج إلى تفاصيل؟ الوضع المحمول يعالج المفروشات والأثاث. وللحصول على أرضيات نظيفة تمامًا، توفر وحدة المسح لدينا تنظيفًا مثاليًا بتمريرة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • الأداء

      Cyclone
      PowerCyclone Aqua
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت الشحن
      4 ساعات
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      840 ل/الدقيقة
      فولتية البطارية
      25,2 فولت
      تقنية الفرشاة
      AquaSpin 4000
      سرعة الفرشاة
      4000 دورة في الدقيقة
      بطاريات قابلة للتبديل
      نعم
      وقت التشغيل في وضع الكنس الكهربائي العادي فقط
      58 دقيقة
      وقت التشغيل في وضع الكنس الكهربائي والغسل المكثّف
      26 دقيقة
      وقت التشغيل في وضع الكنس الكهربائي والغسل العادي
      38 دقيقة
      وقت التشغيل في وضع الكنس الكهربائي المكثّف فقط
      25 دقيقة

    • مدى الاستفادة

      سعة خزان الماء النظيف
      450 مل
      سعة خزان الماء المتسخ
      420 مل
      المنظفات القابلة للاستخدام
      سائل تنظيف الأرضيات XV1792 من Philips
      نسبة تغطية السطح لكل بطارية
      تصل إلى 285 م²
      فوهة الكنس الكهربائي والغسل المزوَّدة بمصابيح LED
      نعم
      فوهة الكنس الكهربائي فقط المزوَّدة بمصابيح LED
      نعم
      مؤشر امتلاء خزان الماء المتسخ
      نعم

    • تصفية

      نظام التصفية
      الحركة الإعصارية من 3 مراحل

    • الفوهات والملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • قاعدة للتخزين وبعد التنظيف
      • فرشاة صغيرة فائقة السرعة
      • الأداة الطويلة للتشققات
      • فرشاة تنظيف
      • محلول تنظيف الأرض من Philips

    • التصميم

      اللون
      أسود داكن

    • الاستدامة

      التّعبئة
      مادة معاد تدويرها بنسبة 100%

    • وزن المنتج وأبعاده

      أبعاد قاعدة التخزين وما بعد التنظيف
      الطول 48 × العرض 34.5 × الارتفاع 52 سم
      الأبعاد في إعداد الكنس الكهربائي والغسل
      الطول 25 × العرض 27 × الارتفاع 114 سم
      الأبعاد في إعداد الكنس الكهربائي فقط
      الطول 30 × العرض 26 × الارتفاع 118 سم
      الوزن في إعداد الكنس الكهربائي والغسل
      4,2 كجم
      الوزن في إعداد الكنس الكهربائي فقط
      3.0 كجم

    Badge-D2C

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    • ***في الوضع العادي للتكنيس والمسح
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