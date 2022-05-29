تحكّم بزمام الأمور
احرص على التحكّم بكل تفصيل. تم تصميم حائط الشاشات X-Line من Philips لتشغيله على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن تخصيصه ليتناسب مع كل احتياجات المحتويات. تمكّن من عرض المحتوى من مصادر متعددة في الوقت الحقيقي بفضل جودة الصور المحسّنة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحكّم بزمام الأمور
احرص على التحكّم بكل تفصيل. تم تصميم حائط الشاشات X-Line من Philips لتشغيله على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن تخصيصه ليتناسب مع كل احتياجات المحتويات. تمكّن من عرض المحتوى من مصادر متعددة في الوقت الحقيقي بفضل جودة الصور المحسّنة.
تحكّم بزمام الأمور
احرص على التحكّم بكل تفصيل. تم تصميم حائط الشاشات X-Line من Philips لتشغيله على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن تخصيصه ليتناسب مع كل احتياجات المحتويات. تمكّن من عرض المحتوى من مصادر متعددة في الوقت الحقيقي بفضل جودة الصور المحسّنة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحكّم بزمام الأمور
احرص على التحكّم بكل تفصيل. تم تصميم حائط الشاشات X-Line من Philips لتشغيله على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن تخصيصه ليتناسب مع كل احتياجات المحتويات. تمكّن من عرض المحتوى من مصادر متعددة في الوقت الحقيقي بفضل جودة الصور المحسّنة.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).
قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.
حسّن جودة الصور بفضل Pure Colour Pro. احصل على إضاءة أقوى من خلال إعدادات حرارة اللون المخصصة ومعايرة غاما المتقدّمة، واستمتع بمحتوى أوضح وأكثر إشراقًا لواقعية مذهلة مع ألوان تنبض بالحياة.
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الصورة/الشاشة
الراحة
الصوت
الطاقة
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
شروط التشغيل
الملحقات
متفرقات
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