مصطلحات البحث

AR
EN
  • شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم

    Signage Solutions شاشة E-Line

    75BDL3052E/00

    شاشة تفاعلية للتعليم

    تمكّن من تعزيز التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة اللمس E-Line من Philips مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس. إنها مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز بزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي في صفوف الدراسة.

    Signage Solutions شاشة E-Line

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل السلسة E-Line

    شاشة تفاعلية للتعليم

    مع تقنية اللمس المتعدد

    • 75 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد
    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

    يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.

    تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس

    استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.

    وضع لوح المعلومات مضمن

    شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

    سطع العرض

    بقوة 7 MOH مانع للتوهج، ومضاد للانعكاس، ومضاد لبصمات الأصابع.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      189.3  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      74.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,4296 (أفقي) x‏ 0,4296 (عمودي) [مم]
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      ألوان الشاشة
      ‎1,07 B
      السطوع (بعد إضافة الزجاج)
      380  cd/m²
      السطوع (قبل إضافة الزجاج)
      410  cd/m²
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      تقنية اللوحة
      ADS
      نظام التشغيل
      Android 8.0
      دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      إدخال الفيديو
      • DVI - D (عدد 1)
      • HDMI 2.0 (عدد 3)
      • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
      • USB 2.0 (عدد 4)
      • USB-C (لغاية 65 واط)
      إدخال الصوت
      مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • بطاقة SD صغيرة
      • USB-B (عدد 3)
      تحكم خارجي
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (18/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      • إخراج تيار متناوب
      • الإدخال الذكي
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      15 واط (عدد 2)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      155  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      400 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30، 60 هرتز
      • 640‏ x ‏480،‏ 60‏، 67‏، 75 هرتز
      • 800‏ × 600، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160 بكسل،‏ 30، 60 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز

    • الأبعاد

      دعامة الإدخال الذكي
      100 x ‏100 مم،‏ M4L6 (عدد 6)
      تعيين العرض
      1715,5  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      1007,6  ملليمترًا
      الوزن
      55.77  كلغ
      تعيين العمق
      101,5 مم (أقصى عمق)/79,2 مم (العمق عند التثبيت على الحائط)  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      67,54  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      39.67  بوصة
      التثبيت على الحائط
      600 x‏ 400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      3,99 (أقصى عمق)/‏3,12‏ (العمق عند التثبيت على الحائط)  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      17,8 مم (الجهة العلوية/اليمنى/اليسرى) × 31,7 مم (الجهة السفلية)

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      67,60  كلغ
      المنتج مع الغلاف (بالرطل)
      149,03  رطل
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      55,77  كلغ
      المنتج بدون حامل (بالرطل)
      122,95  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20~60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • مشغّل داخلي

      CPU
      2 x‏ A53 +‏ 2 x ‏A73
      GPU
      ARM Mali G51
      الذاكرة
      DDR3 سعة 3 جيجابايت
      التخزين
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
      • كبل HDMI‏ (3 م) (عدد 1)
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • شعار Philips ‏(x1)
      • دليل البدء السريع (x1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل السلسلة التعاقبية RS232 (عدد 1)
      • قلم لمس (عدد 2)
      • كبل للتحويل من USBA إلى B ‏(3 م) (عدد 1)
      • كبل RS232
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • مشبك كبلات (عدد 3)
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد وبرغي (عدد 1)
      • كبل DVI-D
      • غطاء USB وبراغي
      الإكسسوارات الاختيارية
      الدونجل التفاعلي

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الهولندية
      • الدانماركية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الفنلندية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • النرويجية
      • البولندية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 5 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
      نقاط اللمس
      20 نقطة لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • مانع للتوهج
      • زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • الملحقات الاختيارية: الدونجل التفاعلي
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.