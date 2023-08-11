تجربة صوتية غامرة من التلفزيون

سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.