يرشدك عداد QuadPacer بتوقيت 15 ثانية لتنظيف كل مناطق الفم

يوقف العداد تدفق الماء مؤقتًا لفترة وجيزة كل 15 ثانية لإرشادك إلى ربع دائرة جديدة من فمك، وتلتزم بخطوات التنظيف طوال الروتين الممتد على مدى 60 ثانية. وبهذه الطريقة، يمكنك تنظيف أرباع دوائر الفم كلها بالتساوي من دون الحاجة إلى التخمين ما إذا كنت تنظف بسرعة أكبر أو أبطأ من اللازم، أو ما إذا المياه تنفذ.