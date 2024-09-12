تسترد شركة فيليبس أداة الكي بالبخار المضغوطة من فيرسوني

.الطراز GC9660

:أرقام الرموز التالية

2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426,2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434,2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441 :رقم الرمز

(يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة للحصول على القائمة الكاملة وكيفية معرفة الطراز ورقم الرمز لديك)

يتم اتخاذ هذا الإجراء بسبب مشكلة في التصنيع تم تحديدها في لحام الغلاية التي تولد البخار في نظام البخار، والتي قد تؤدي إلى إصابات مثل الحروق أو الإصابات المرتبطة بالصدمات. ولقد اتخذنا قرار استرداد هذه المنتجات لأن سلامة عملائنا لها الأهمية القصوى بالنسبة إلينا.

​​

إذا كان لديك أحد هذه المنتجات (بالأرقام المحددة المذكورة أعلاه)، يرجى الاتصال بنا لبدء طلب الإصلاح.



كجزء من عملية الاستدعاء هذه، سيتم إعادة تصنيع جهازك واستبدال وحدة الغليان بإصدار محسّن.

