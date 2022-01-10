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  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
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  • صورة للمنتج البديل
  • Energy Label Europe F
    صورة للجهة الأمامية من المنتج
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  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • رسم على جانب الوصلة
  • صورة للمنتج البديل

تم إيقافه

LEDتلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

39PHS6707/12

يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips.

عرض جميع المزايا

تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

  • 98 سم (39 بوصة)

  • صوت من Dolby Atmos

  • تلفزيون Android

عرض ينبض بالحياة. تلفزيون LED من Philips بدقة HD.

استمتع بكل ما تشاهده بفضل تلفزيون LED من Philips بدقة HD. إن محرك المعالجة في التلفزيون يحسّن جودة الصور لتزويدك بصور واضحة وألوان غنية وحركة سلسة. ستحصل على تجربة مشاهدة تنبض بالحياة في كل مرة.

متوافق مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos

متوافق مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos

استمتع بتأثير أقوى بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده. يتوافق تلفزيون Android هذا من Philips مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos، ما يُعيد إنتاج عمق الصوت وارتفاعه. ستختبر صوتًا محيطيًا افتراضيًا وثلاثي الأبعاد ينساب في كل الأرجاء.

ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  5. يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).

  6. يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.

  7. يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.

  8. يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.

  9. يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com