متوافق مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos

استمتع بتأثير أقوى بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده. يتوافق تلفزيون Android هذا من Philips مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos، ما يُعيد إنتاج عمق الصوت وارتفاعه. ستختبر صوتًا محيطيًا افتراضيًا وثلاثي الأبعاد ينساب في كل الأرجاء.