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اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه بفضل شاشة Momentum مع HDR وإضاءة Ambiglow غامرة. تقنية HDR وشاشة موسّعة بدقة UHD لتزويدك بجودة صور لا مثيل لها وللاستمتاع بأدق التفاصيل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD (3840 x 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.
تأتي هذه الشاشة الموسّعة بدقة 4K UHD مزوّدة بميزة MultiView من Philips لتمكينك من عرض ما يصل إلى أربعة أنظمة بدقة Full HD على شاشة واحدة. يمكنك استخدام وضع "صورة إلى جانب صورة" (PbP) لمراقبة أربعة أنظمة على شاشة واحدة، وهي مثالية لغرف التحكم والأمن. أو لمراقبة أجهزة متعددة، مثل جهازَي كمبيوتر دفتري جنبًا إلى جنب وفي الوقت نفسه، لتعاون في العمل أكثر فعالية. يمكنك أيضًا استخدام وضع "صورة داخل صورة" (PiP) لمشاهدة مباراة كرة قدم مباشرة من جهاز فك التشفير، فيما تعمل على الكمبيوتر الشخصي في الوقت نفسه.
يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.
تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.
DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.
تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا بموصل رفيع وذي وجهَين، ويوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. ومع USB 3.1، ستستمتع أيضًا بنقل سريع للبيانات، لغاية 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. كل توصيلاتك بكبل واحد.
يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يحدّد USB 3.0 أحدث معيار عالمي يفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، مما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. لم تعد بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة ليتم شحن الأجهزة. تمكّنك ميزة FastCharge الجديدة من الاستفادة من الشحن السريع لتشحن جهازك وتذهب بسرعة. يتوافق USB 3.0 أيضًا مع إصدارات أقدم من أجهزة USB 2.0.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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