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تم إيقافه
55PUT6801/56
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا
139 سم (55 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
DVB-T/T2
تقدّم ميزة الألعاب السحابية مجموعة واسعة من الألعاب العالية الجودة عبر الإنترنت التي تناسب كل الأعمار، والأذواق ومستويات اللعب. ما عليك سوى اختيار لعبة تشغيلها على التلفزيون!
يقدّم Google Play™ مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة التي تناسب كل الأعمار. فقد تم تحسين هذه الألعاب للاستخدام على التلفزيون وهي تتميّز بمظهر رائع تمامًا مثل محتواها. ولا حاجة إلى وحدة تحكّم أخرى بالألعاب، إذ يمكنك التنقّل عبر الألعاب وتشغيلها بسهولة بواسطة وحدة تحكّم بالألعاب بمنفذ USB عام.
يتماشى المعالج الرباعي النواة من Philips مع قوة نظام Android لتزويدك بتجربة لعب شيّقة. وبفضل نظام Android المضمّن في تلفزيونك، ستتمكّن من التنقل بين التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بسرعة وسلاسة ومتعة عالية.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
نحيطك علمًا أنه يمكن دعم وظيفة Netflix HDR في التلفزيون حاليًا عبر HDMI وUSB فقط. أما بث Netflix HDR عبر الإنترنت/DLNA فسيصبح متوفراً بالكامل عبر دفع برنامج IP.