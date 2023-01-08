تنفّس الفرق

جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips: أداء قوي، وسهولة في الاستخدام. يعمل كجهاز لتنقية الهواء وترطيبه، أو كجهاز لتنقية الهواء فقط مع خزان مياه قابل للفك. ينظّف الغرف الكبيرة بدقة، ويقضي على 99,97% من الملوثات و99% من الفورمالدهيد. إكتشف كلّ المميزات