إزالة الغازات الضارة مثل الفورمالديهايد والأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)

تم تحديث نظام التنقية بطبقة كربون نشط معالج خصيصًا، يعمل نظام الفلتر على تفتيت الفورمالديهايد ليحوّله إلى مواد غير مضرّة في غضون 0,1 ثانية. يزيل 99,9% من الفورمالديهايد بمعدل مرتفع من تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 335 م3/الساعة (6)، ما يتجاوز قدرة الحلول غير المُعالجة بعشر مرات. أضِف إلى أنه يزيل الغازات الضارة بفعالية مثل الأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)، المسؤولة عن الروائح الكريهة كرائحة الحيوانات الأليفة ورائحة المرحاض ورائحة جسم الإنسان.