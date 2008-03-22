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  • حجم مناسب للجيب تمامًا حجم مناسب للجيب تمامًا حجم مناسب للجيب تمامًا

    راديو محمول

    AE1530/00

    حجم مناسب للجيب تمامًا

    يمكنك الاستمتاع بصوت مرتفع عالي الجودة أينما كنت مع جهاز راديو MW/FM الأنيق والمناسب تمامًا للجيب من Philips.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    راديو محمول

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    حجم مناسب للجيب تمامًا

    • FM/MW، توليف تناظري
    • سماعة مضمنة
    • مقبس سماعة الرأس
    • تعمل بالبطارية
    موالف FM أو MW للاستمتاع بالراديو

    موالف FM أو MW للاستمتاع بالراديو

    موالف استيريو FM/MW (AM)

    سماعة مضمنة للاستمتاع بصوت راديو مرتفع وجيد

    سماعة مضمنة للاستمتاع بصوت راديو مرتفع وجيد

    توفر السماعة جودة صوت جيدة لمزيد من الاستمتاع.

    عنصر تحكم دوار بالإبهام في شدة الصوت ومفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

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    وصلة سماعة رأس استيريو لاستمتاع أفضل بموسيقى ذات طابع شخصي

    صِل سماعات الرأس بجهاز Philips هذا لتحصل، في الوقت الذي تريده، على تجربة استماع تتميز بطابع شخصي أكبر. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت رائع من دون إزعاج الآخرين عبر توصيل سماعات الرأس بهذا الجهاز.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج
      جذر متوسط المربعات بقدرة 100 مللي واط
      التحكم في شدة الصوت
      دوار (تماثلي)
      نظام الصوت
      أحادي

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت أو الفيديو
      سماعة رأس (مقاس 3.5 ملم)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      نطاقات جهاز الموالفة
      • FM
      • MW

    • الطاقة

      نوع البطارية
      حجم AAA ‏(LR3)
      فولتية البطارية
      1.5  فولت
      عدد البطاريات
      2

    • الأبعاد

      عمق الوحدة الرئيسية
      19  ملليمترًا
      ارتفاع الوحدة الرئيسية
      117  ملليمترًا
      عرض الوحدة الرئيسية
      56  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0.08  كلغ

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