يزيل مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والغازات

استمتع بهواء أنقى مع تنقية دائمة تعمل في جميع الأوضاع، يقضي على 99.99% من مسبّبات الحساسية و99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء، وتحدّ من الغازات والروائح الضارة، دون أيونات أو مواد كيميائية أو انبعاثات أوزون. (8-11)