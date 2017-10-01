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  • استمتع بالموسيقى أينما ذهبت استمتع بالموسيقى أينما ذهبت استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

    سماعة محمولة لاسلكية

    AT10/00

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

    استمع إلى الموسيقى من مكبر الصوت المحمول الصغير والمتكامل من Philips. اختر مصدر الموسيقى الذي تريده بكل بساطة، أكان تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth أم راديو FM أم إدخال الصوت أم USB أم بطاقة SD! تمكّنك البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن من تشغيل الموسيقى في أي مكان

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة محمولة لاسلكية

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    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

    • Bluetooth®‎
    • USB Direct
    • SD
    • موالف FM رقمي
    دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

    دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

    يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

    منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

    منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

    أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

    بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

    بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

    قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.

    لغاية 20 ساعة من تشغيل الموسيقى

    لغاية 20 ساعة من تشغيل الموسيقى

    تدوم طاقة هذا المشغّل طويلاً حتى 20 ساعة من التشغيل المتواصل للموسيقى أو الاستماع إلى راديو FM، وكل ذلك بعد عملية شحن واحد.

    فتحة USB Direct وبطاقة SD لتشغيل موسيقى MP3

    فتحة USB Direct وبطاقة SD لتشغيل موسيقى MP3

    موالف FM للاستمتاع بالراديو

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      استيريو
      الحد الأقصى لقوة الإخراج (جذر متوسط المربعات)
      3 واط

    • إمكانية الاتصال

      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      نطاق Bluetooth
      نطاق الرؤية، 10 أمتار أو 30 قدماً
      منفذ إدخال الصوت (3.5 ملم)
      نعم

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      توليف رقمي تلقائي
      نعم
      نطاقات جهاز الموالفة
      FM
      نوع الهوائي
      أجزاء متداخلة

    • الملاءمة

      نوع شاشة العرض
      شاشة عرض LED

    • التوافق

      الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android
      مع الإصدار 2.1 من Android و2.1 من Bluetooth أو إصدار أحدث
      iPod touch
      الجيل الثالث أو ما يليه
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • iPad mini
      • iPad بشاشة Retina
      • iPad الجديد
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      جهاز آخر ممكّن لاستخدام تقنية Bluetooth
      نعم
      أجهزة الموسيقى الأخرى
      باستخدام الإصدار 2.1 من Bluetooth أو إصدار أحدث
      تعمل مع
      إصدار Bluetooth 4.0 أو إصدارات أقدم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم مضمّنة
      وقت تشغيل الموسيقى
      20  ساعة (ساعات)

    • الملحقات

      كبل USB
      للشحن

    • تشغيل الصوت

      تشغيل الوسائط
      • ذاكرة USB محمول
      • بطاقة SD
      وضع التشغيل
      • المسار التالي والسابق
      • التقديم السريع والإرجاع السريع
      • التشغيل والإيقاف المؤقت
      تنسيق الصوت المعتمد
      MP3

    Badge-D2C

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