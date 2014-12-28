BG1024/16
لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحمي نظام حماية البشرة الفريد حتى أكثر المناطق حساسيةً في جسمك، مما يسمح لك بتشذيب الشعر بسهولة بدقة تصل إلى 0,5 مم من دون أن تلامس بشرتك الحافة الحادة من الشفرة مباشرة.
قُصّ الشعر الذي ينمو من أي اتجاه باستخدام أداة التشذيب الثنائية الاتجاه والمشط بطول 3 مم. يوصى بالتشذيب المسبق للشعر الأكثر كثافة.
تمنحك بطارية قلوية واحدة مقاس AA من Philips، صغيرة الحجم وفعالة، طاقة للتشذيب تصل إلى شهرين. قد يختلف وقت تشغيل البطارية وفقًا لنوع الشعر ووتيرة الاستخدام.
تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا بنسبة 100%، حتى تتمكن من استخدامها أثناء الاستحمام أو بعده. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.
يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر.
قم بتعليق أداة تشذيب شعر الجسم من Philips في أكثر مكان ملائم لك. ما عليك سوى توصيلها بسلك الدش وتعليقها.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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