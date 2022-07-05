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  • شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق* شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق* شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    5000 فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    BHH730/03

    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    احصلي على شعر مالس بطريقة طبيعية ولامع بشكل رائع في غضون 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها وتصميم الشعيرات.

    إكتشف كلّ المميزات

    5000 فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

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    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيدات

    • مساحة فرشاة كبيرة جدًا
    • تقنية ThermoProtect
    • طلاء من الكيراتين والسيراميك
    فرشاة كبيرة على شكل مجداف

    فرشاة كبيرة على شكل مجداف

    يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.

    سلك دوّار

    سلك دوّار

    سلك دوّار لاستخدام مريح.

    تصميم شعيرات ثلاثي

    تصميم شعيرات ثلاثي

    يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.

    تقلل ThermoProtect الضرر على الشعر الناجم من الحرارة

    تقلل ThermoProtect الضرر على الشعر الناجم من الحرارة

    تبقى درجة حرارة الشعيرات على مستوى مثالي لتقليل الضرر الناتج من الحرارة، ولتخفيف الاحتكاك في الوقت نفسه، ولتستمتعي بشعر مالس بطريقة طبيعية مع مظهر ناعم كالحرير.

    حرارة تبلغ 200 درجة مئوية لعملية تسريح فعالة

    حرارة تبلغ 200 درجة مئوية لعملية تسريح فعالة

    كبسة واحدة مريحة لدرجة حرارة التسريح

    طلاء من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    طلاء من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    تتميّز الشعيرات بطلاء من السيراميك مع طبقة من الكيراتين، لتنزلق بسلاسة على شعرك وللحصول على مظهر لامع ومالس بطريقة طبيعية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      فولتية
      عامة  فولت
      نوع المسخّن
      PTC
      حجم المنتج (مم)
      الارتفاع 350 x العرض 75 x العمق 48
      إجمالي عدد الشعيرات
      247
      المؤشر الضوئي LED
      أبيض اللون

    • الميزات

      إعدادات درجة الحرارة
      200 درجة مئوية
      شكل الفرشاة
      مجداف
      المساحة التي تغطيها الفرشاة (مم)
      الارتفاع 116 x العرض 60
      عدد الشعيرات المسخّنة
      111

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم
      طلاء مع طبقة من الكيراتين
      نعم

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