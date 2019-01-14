درجة دقة تلائم كل لحية

خصص روتين الحلاقة مع درجات تسريح دقيقة تلائم كل لحية. تتوفر درجات بمقدار 0,2 مم ما بين إعدادات الطول التي تتراوح ما بين 0,4 و2 مم لتسريح اللحية القصيرة، ودرجات بمقدار 0,5 مم ما بين إعدادات الطول التي تتراوح ما بين 2 و5 مم للحصول على مظهر اللحية المتساوية التي لم تتم حلاقتها لمدة ثلاثة أيام، ودرجات بمقدار 1 مم لإعدادات الطول التي تتخطى الـ 5 مم للحفاظ على مظهر اللحية الطويلة.