    Beard Trimmer 5000 Series تصفيف اللحية مع أداة تجميع الشعر

    BT5780/15

    دقة قصوى بجهد أقل

    احصل على دقة كاملة بسهولة. بفضل الشفرات المعدنية الذاتية الشحذ وأداة تجميع الشعر المبتكرة، تمنحك أداة التشذيب تجربة حلاقة أكثر دقة وسهولة. تزيد تقنية Plus BeardSense القوة تلقائيًا عند الحاجة.

    إكتشف كلّ المميزات

    Beard Trimmer 5000 Series تصفيف اللحية مع أداة تجميع الشعر

    دقة قصوى بجهد أقل

    للحية دقيقة من دون فوضى

    • شفرات معدنية بالكامل
    • درجات دقة تبلغ 0,2 مم
    • تقنية BeardSense
    • أداة تجميع الشعر
    • وقت تشغيل لغاية 100 دقيقة
    أقصى دقة وأداء يدوم طويلاً

    أقصى دقة وأداء يدوم طويلاً

    توفر الشفرات المعدنية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الشفرات المقاومة للتآكل التنظيف سهلاً أيضًا.

    ابتكر لحيتك وحدِّدها بالدقة التي تريد

    ابتكر لحيتك وحدِّدها بالدقة التي تريد

    يحتوي قرص تحديد الدقة في أداة التشذيب على 40 إعدادًا للطول بفواصل مقدارها 0,2 مم، ما يساعدك على تشكيل لحيتك بدقة كما تريد.

    مُصمَّمة لالتقاط الشعر في أثناء التشذيب

    مُصمَّمة لالتقاط الشعر في أثناء التشذيب

    تلتقط أداة تجميع الشعر المبتكرة لدينا بكفاءة ما يصل إلى 80% من الشعر المُشذَّب*، ما يقلل من الفوضى في أثناء التشذيب.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.

    تشذيب فعَّال ومتساوٍ للحصول على المظهر المثالي لك.

    تشذيب فعَّال ومتساوٍ للحصول على المظهر المثالي لك.

    تعمل أمشاط Lift&Trim المتقدمة على رفع الشعر نحو الشفرة، لتلتقط الشعيرات مع كل تمريرة، ما يمنحك تشذيبًا متساويًا وفعَّالاً.

    بسِّط روتينك مع تنظيف سهل

    بسِّط روتينك مع تنظيف سهل

    نظرًا إلى أن أداة التشذيب قابلة للغسل بنسبة 100%، فيمكنك ببساطة شطفها تحت الصنبور والانتهاء بسرعة، ما يجعل تجربة الحلاقة أسهل.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يوفر مقبضنا المريح بتصميم Fine Line إمساكًا محكمًا بزاوية 360 درجة فيسهل بالتالي حمل الجهاز واستخدامه، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.

    شحن وتخزين مريحان.

    شحن وتخزين مريحان.

    تُوفِّر القاعدة شحنًا وتخزينًا مريحَين لجهازك، ليكون جاهزًا للاستخدام متى احتجت إليه.

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 100 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق**، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية تشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية تشذيب

    يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة بطاريتك وما إذا كانت مشحونة بالكامل، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة الحلاقة التالية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • أداة تجميع الشعر
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      • قاعدة الشحن
      السفر والتخزين
      حقيبة صغيرة ناعمة

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • ساعة واحدة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      وقت التشغيل
      100 دقيقة
      حالة البطارية
      مؤشر الشحن
      الاستخدام
      استخدام لاسلكي

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      أسود داكن
      المقبض
      مقبض مريح

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات***

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      المقاومة للمياه
      رطب وجاف

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      لحية
      الأدوات والملحقات
      6
      إعدادات الطول
      0,4 – 20 مم
      درجات دقة
      40
      الحل
      تشذيب
      التقنيات
      تقنية BeardSense

    • أدوات التصفيف

      شفرة تشذيب
      شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي

    • الأمشاط

      لحية
      • قصير 0,4 - 10 مم
      • طويل 10,4 - 20 مم

    • عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء 
