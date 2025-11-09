BT7670/15
أطراف محددة بجهد أقل
بفضل الشفرات المعدنية الذاتية الشحذ وأداة التشذيب العريضة وتقنية BeardSense، ستحصل على نتيجة نهائية دقيقة ومتساوية بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تقلل أداة تجميع الشعر المبتكرة الفوضى لتمنحك تجربة تشذيب أسهل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر الشفرات المعدنية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الشفرات المقاومة للتآكل التنظيف سهلاً أيضًا.
يحتوي قرص تحديد الدقة في أداة التشذيب على 40 إعدادًا للطول بفواصل مقدارها 0,2 مم، ما يساعدك على تشكيل لحيتك بدقة كما تريد.
تلتقط أداة تجميع الشعر المبتكرة لدينا بكفاءة ما يصل إلى 80% من الشعر المُشذَّب*، ما يقلل من الفوضى في أثناء التشذيب.
بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.
تعمل أمشاط Lift&Trim المتقدمة على رفع الشعر نحو الشفرة، لتلتقط الشعيرات مع كل تمريرة، ما يمنحك تشذيبًا متساويًا وفعَّالاً.
تساعدك أداة التشذيب العريضة الممتازة المعدنية بالكامل على تحديد حواف لحيتك وتشكيلها للحصول على لمسة نهائية حادة ونظيفة.
تُضيف أداة التشذيب الدقيقة القابلة للتركيب، بتصميمها الضيق، تحديدًا إضافيًا إلى التفاصيل بسهولة، لتبتكر مظهرك بدقة.
تُنشئ أمشاط التدرج الخاصة بأداة التشذيب تدرجات على جانبي لحيتك للحصول على لمسة نهائية مثالية.
نظرًا إلى أن أداة التشذيب قابلة للغسل بنسبة 100%، فيمكنك ببساطة شطفها تحت الصنبور والانتهاء بسرعة، ما يجعل تجربة الحلاقة أسهل.
يوفر مقبضنا المريح بتصميم Fine Line إمساكًا محكمًا بزاوية 360 درجة فيسهل بالتالي حمل الجهاز واستخدامه، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.
تُوفِّر القاعدة شحنًا وتخزينًا مريحَين لجهازك، ليكون جاهزًا للاستخدام متى احتجت إليه.
توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 120 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق**، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة بطاريتك وما إذا كانت مشحونة بالكامل، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة الحلاقة التالية.
تحتفظ حقيبة السفر بجهازك وكل الملحقات التي تحتاج إليها في مكان واحد، ما يجعل روتين العناية الخاصة بك منظمًا سواء في المنزل أو في أثناء التنقل.
