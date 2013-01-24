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صينية تقطّر

CP1138
  • صينية تقطّر صينية تقطّر صينية تقطّر
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    صينية تقطّر

    CP1138

    صينية تقطّر

    تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000 إكتشف كلّ المميزات

    صينية تقطّر

    صينية تقطّر

    تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000 إكتشف كلّ المميزات

    صينية تقطّر

    تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000 إكتشف كلّ المميزات

    صينية تقطّر

    صينية تقطّر

    تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000 إكتشف كلّ المميزات

    صينية تقطّر

    يرجى التحقق من مواصفات المنتج المتوافق

    • PHILIPS 4000
    • قابلة للفك لتنظيف سهل
    • لا يمكن استخدامها في الجلاية

    جدّد منتجك بسهولة مع القطع الأصلية من Philips

    من وقتٍ إلى آخر، يحتاج منتجك إلى التجديد؛ إلا أن الأمر لم يكن بسهولة استخدام قطع الغيار من Philips لتجديد المنتج. بالإضافة إلى ذلك، نضمن لك الحصول على جودة Philips.

    المواصفات التقنية

    • جزء قابل للاستبدال

      يناسب أنواع المنتجات:
      • HD8847
      • HD8834

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