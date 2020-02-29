CP1138/01
صينية تقطّر
تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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قطعة الغيار
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