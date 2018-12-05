FC8060/01
مجموعة بديلة لـ Performer Pro/Expert/Ultimate
مجموعة بداية أصلية للمكانس الكهربائية من Philips. تحتوي المجموعة على 4 أكياس غبار مع فلتر للمحرك وآخر للعادم يجب استبدالهما مرة كل سنة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتضمن المجموعة 4 أكياس غبار أصلية s-bag® بأداء يدوم طويلاً. إن كيس الغبار هذا كبير جدًا بسعة 5 لترات، لذلك فهو يساعد في الحفاظ على أداء التنظيف لفترة أطول. كونه مصنوعًا من مواد متميّزة متعددة الطبقات ومانعة للانسداد، يضمن كيس غبار s-bag الذي يتمتّع بأداء يدوم طويلاً توفير قوة شفط وتنقية ممتازة، ليدوم لفترة أطول بنسبة تصل إلى 80% من أي كيس غبار عادي.
تتضمن المجموعة فلتر واحد للعادم Allergy H13. يلتقط فلتر Allergy H13 أكثر من 99,95% من جسيمات الغبار التي تكتفي الفلاتر الأخرى بإعادة توزيعها في هواء منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط الفلتر جسيمات الغبار الدقيقة، مثل غبار الطلع وعث الغبار التي تتسبّب بظهور عوارض الربو والحساسية. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.
تتضمن المجموعة فلتر واحد للمحرك من ثلاث طبقات. يمنع هذا الفلتر جسيمات الغبار الناعمة من الوصول إلى المحرك وإلحاق ضرر به. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.
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