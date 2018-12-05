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  • مجموعة بديلة لـ Performer Pro/Expert/Ultimate مجموعة بديلة لـ Performer Pro/Expert/Ultimate مجموعة بديلة لـ Performer Pro/Expert/Ultimate

    Performer مجموعة بديلة

    FC8060/01

    مجموعة بديلة لـ Performer Pro/Expert/Ultimate

    مجموعة بداية أصلية للمكانس الكهربائية من Philips. تحتوي المجموعة على 4 أكياس غبار مع فلتر للمحرك وآخر للعادم يجب استبدالهما مرة كل سنة.

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    Performer مجموعة بديلة

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    مجموعة بديلة لـ Performer Pro/Expert/Ultimate

    أكياس غبار وفلاتر أصلية بديلة

    • 4 أكياس غبار (s-bag® ULP)
    • فلتر واحد للعادم Allergy H13
    • 1 فلتر للمحرك من ثلاث طبقات
    أكياس غبار أصلية s-bag® Ultra Long Performance

    أكياس غبار أصلية s-bag® Ultra Long Performance

    تتضمن المجموعة 4 أكياس غبار أصلية s-bag®‎ بأداء يدوم طويلاً. إن كيس الغبار هذا كبير جدًا بسعة 5 لترات، لذلك فهو يساعد في الحفاظ على أداء التنظيف لفترة أطول. كونه مصنوعًا من مواد متميّزة متعددة الطبقات ومانعة للانسداد، يضمن كيس غبار s-bag الذي يتمتّع بأداء يدوم طويلاً توفير قوة شفط وتنقية ممتازة، ليدوم لفترة أطول بنسبة تصل إلى 80% من أي كيس غبار عادي.

    فلتر للعادم Allergy H13، لتنقية ممتازة

    فلتر للعادم Allergy H13، لتنقية ممتازة

    تتضمن المجموعة فلتر واحد للعادم Allergy H13. يلتقط فلتر Allergy H13 أكثر من 99,95% من جسيمات الغبار التي تكتفي الفلاتر الأخرى بإعادة توزيعها في هواء منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط الفلتر جسيمات الغبار الدقيقة، مثل غبار الطلع وعث الغبار التي تتسبّب بظهور عوارض الربو والحساسية. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

    فلتر للمحرك من ثلاث طبقات

    فلتر للمحرك من ثلاث طبقات

    تتضمن المجموعة فلتر واحد للمحرك من ثلاث طبقات. يمنع هذا الفلتر جسيمات الغبار الناعمة من الوصول إلى المحرك وإلحاق ضرر به. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

    المواصفات التقنية

    • ملائمة ل

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC8680 - FC8682
      • FC9150 - FC9179
      Performer Expert
      FC8720 - FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921 - FC8925
      • FC8941 - FC8957
      السلسلة 7000، Performer Silent
      • FC8741
      • FC8743
      • FC8745
      • FC8779‏ - FC8786

    • تحتوي على

      كيس s-bag Ultra Long Performance
      4 مرات
      فلتر HEPA
      1
      فلتر للمدخل من ثلاث طبقات
      1
    Badge-D2C

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