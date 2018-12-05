أكياس غبار أصلية s-bag® Ultra Long Performance

تتضمن المجموعة 4 أكياس غبار أصلية s-bag®‎ بأداء يدوم طويلاً. إن كيس الغبار هذا كبير جدًا بسعة 5 لترات، لذلك فهو يساعد في الحفاظ على أداء التنظيف لفترة أطول. كونه مصنوعًا من مواد متميّزة متعددة الطبقات ومانعة للانسداد، يضمن كيس غبار s-bag الذي يتمتّع بأداء يدوم طويلاً توفير قوة شفط وتنقية ممتازة، ليدوم لفترة أطول بنسبة تصل إلى 80% من أي كيس غبار عادي.