مصطلحات البحث

AR
EN
  • فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 1000 فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 1000 فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 1000

    فلتر بديل أصلي فلتر HEPA NanoProtect

    FY1700/30

    فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 1000

    فلتر بديل أصلي لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ومسببات الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة والفيروسات.

    إكتشف كلّ المميزات

    فلتر بديل أصلي فلتر HEPA NanoProtect

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة التصفية والأكسسوارات

    فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 1000

    يلتقط 99,9% من الجسيمات النانوية بفعالية (1)

    • متوافق مع السلسلة 1000
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • عمر افتراضي سنة واحدة
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع السلسلة 1000

    متوافق مع السلسلة 1000

    فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 1000 من Philips: الطرازان AC1711، وAC1715. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء على الجزء السفلي منه.

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عام كامل

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عام كامل

    توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عام كامل (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف. وينبغي استبدال الفلتر الأولي بانتظام للحصول على أفضل أداء.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

    يلتقط فلتر HEPA الذي يتألف من 3 طبقات 99,97% من الجسيمات الفائقة الدقة

    يلتقط فلتر HEPA الذي يتألف من 3 طبقات 99,97% من الجسيمات الفائقة الدقة

    نظام فلترة من 3 طبقات يتألف من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect وطبقة كربون نشط، حيث يلتقط 99,9% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا والروائح الكريهة.

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم
      كربون نشط
      نعم
      فترة استهلاك
      حتى عام واحد

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,9% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      235,5 مم
      وزن المنتج
      0,7 كجم
      عرض المنتج
      135,3 مم
      طول المنتج
      212 مم
      طول الحزمة
      220 ملم
      عرض الحزمة
      220 ملم
      ارتفاع الحزمة
      250 مم
      وزن الحزمة
      0,89 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC1711،‏ AC1715

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية
    • (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.