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  • فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000i فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000i فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000i

    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i فلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط

    FY3430/30

    فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000i

    فلتر بديل أصلي لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ومسببات الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة والفيروسات.

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    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i فلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط

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    فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000i

    يلتقط 99,97% من الجسيمات النانوية بفعالية (1)

    • متوافق مع السلسلة 3000i
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع السلسلة 3000i من Philips

    متوافق مع السلسلة 3000i من Philips

    فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000i من Philips: الطُرز AC3033 وAC3036 وAC3039 وAC3055 وAC3058 وAC3059. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك مكتوب على الجزء السفلي من الجهاز.

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 3 أعوام

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 3 أعوام

    توفر الفلاتر أداءً مثاليًا لمدة تصل إلى 3 سنوات (2)، ما يقلل من المتاعب والتكاليف. استبدل الفلتر الأولي بانتظام للحصول على أفضل أداء.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

    يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا

    يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا

    فلتر بنظام ثلاثي المراحل يتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، يلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات أو الفيروسات أو المواد المسببة للحساسية والبكتيريا.

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    وصّل الجهاز بتطبيق Air+‎ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم
      كربون نشط
      نعم
      فترة استهلاك
      لغاية 3 سنوات

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      317,5 مم
      وزن المنتج
      1,316 كجم
      عرض المنتج
      155 مم
      طول المنتج
      245 مم
      طول الحزمة
      256 مم
      عرض الحزمة
      256 مم
      ارتفاع الحزمة
      330 مم
      وزن الحزمة
      1,684 غ

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC303X وAC3055 وAC3058 وAC3059

    Badge-D2C

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    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية
    • (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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