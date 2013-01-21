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  • أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق

    مكواة ملابس بدون بخار

    GC160/07

    أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق

    Affinia هي مكواة بدون بخار جديدة من Philips مزودة بقاعدة المكواة DynaGlide، التي تنزلق بسهولة فوق الثياب. إنّ قاعدة المكواة المزوّدة برأس رفيع، والمسكة المريحة والناعمة الملمس، والتحكم بالحرارة المرتفعة يجعلون المكواة سهلة الاستخدام.

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    مكواة ملابس بدون بخار

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    أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق

    للمكاوي بدون بخار من Philips

    • قاعدة المكواة DynaGlide
    • سلك بطول 1,8 م
    • 1200 واط
    قاعدة المكواة DynaGlide لانزلاق سهل على كل الملابس.

    قاعدة المكواة DynaGlide لانزلاق سهل على كل الملابس.

    طلاء DynaGlide هو من أفضل الطلاءات لقاعدة المكواة من Philips. فهو أكثر مقاومةً للخدوش وأفضل انزلاقًا من الألومنيوم، أو قاعدة المكواة غير اللاصقة أو الخزفية.

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

    مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

    مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

    يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها في أثناء الكي.

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول كعب المكواة لتسهيل تخزين الجهاز.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى مستوى إحماء المكواة

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى مستوى إحماء المكواة

    يضيء مؤشر درجات الحرارة في أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      مقبض ناعم
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      أخدود الأزرار
      سهلة الإعداد والتخزين
      تخزين سهل للكبل والخرطوم
      سلك يدوم طويلاً
      نعم

    • تحكم كامل

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة
      نعم
      مؤشر درجات الحرارة
      نعم

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1,8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      DynaGlide
      الطاقة
      1200  W

    Badge-D2C

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