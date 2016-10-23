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ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4517/26
عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى
تجمع المكواة البخارية Azur Performer Plus من Philips بين الأداء القوي وسهولة الاستخدام. وتسمح حاوية الكلس المضمنة بإزالة الكلس بفعالية والاستمتاع بأداء البخار لفترة طويلة. تأتي المكواة مزوّدة بميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة مكواة SteamGlide Plus.
45 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 190 غ
قاعدة مكواة Steamglide Plus
إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
2400 واط
ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.
يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.
الجوائز