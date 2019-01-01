GC4532/26
أداء بخار، مضمون
بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً
يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا
إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
سهولة الاستخدام
ضمان
RapidAir Combi
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
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