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GC4936/06
مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.*
3000 واط
بخار مستمر يبلغ 55 غ/دقيقة
تعزيز بخار يبلغ 230 غ
قاعدة مكواة SteamGlide Advanced
بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا
بفضل التصميم المميّز الذي يسمح بتغلغل البخار إلى أقصى حد، زادت كمية البخار المتغلغل في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20%* لنتائج رائعة في وقت أقل
الجوائز
على كل الأقمشة القابلة للكيّ
مقارنة بـ GC4910