HD2393/01
أصبح تحضير الساندويتشات اللذيذة بغاية السهولة
احصل على سندويشات محمصة بطريقة مثالية آلة تحميص السندويشات التي تتميز بدرجة حرارة عالية وقوة قصوى. تأتي مزوّدة أيضًا بألواح مقطّعة وتحفظ المكونات في داخلها. كذلك، فهي سهلة الاستخدام بفضل نظام القفل السهل وسهلة التخزين بفضل خيار التخزين العمودي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألواح مقطّعة وتحفظ المكونات بداخلها للحفاظ على كافة المكونات والجبنة في داخل السندويشات
ما عليك سوى الضغط لأسفل لإغلاق ألة تحميص السندويشات وقفلها بأمان.
طلاء خاص مانع للالتصاق لتسهيل عملية التنظيف
علبة للتخزين صغيرة الحجم وتوفر المساحة
إمكانية لف السلك لتخزينه بترتيب.
مقبض عازل للحرارة لاستخدام آمن أثناء التحميص.
طاقة عالية لتسخين آلة تحميص السندويشات بسرعة.
تسمح درجات الحرارة العالية بتحميص السندويشات بطريقة متساوية لطعم لذيذ ومقرمش.
يشير بوضوح إلى أنه يتم تسخين السندويشات وأنها أصبحت جاهزة.
لضمان عدم إزاحة المنتج أثناء الاستخدام.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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