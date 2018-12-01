HD4467/91
اكتشف النكهات الغنية
تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن استخدام الشوّاية مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل أو مع وضع الشبكة، مما يسمح لك بإعداد أطباق عديدة ومختلفة. 1- وضع إحكام الغطاء يحفظ كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2- الوضع المفتوح بالكامل يشبه الباربكيو الصغير، وهو ممتاز للشواء على الطاولة أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام. 3- وضع الشبكة مناسب لإذابة الجبنة على الخبز المحمّص أو الخضار مثل البندورة والكوسى.
يعمل صحن الشواء الكهربائي ذو درجة الحرارة العالية من Philips على حفظ الخواص والنكهة في الطعام. هذا لأنه عندما يلامس الطعام سطح الشوّاية، يبدأ بالنضوج ويأخذ لونًا بنيًا، فيشكل قشرة لذيذة تحتفظ بداخلها بالطعم اللذيذ والنكهة الطيّبة.
سهلة التخزين عموديًا؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.
قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تسهّل التنظيف.
نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بهدف ضمان نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام.
وضعية الشوّاية المسطحة للشواء على سطح شواء مزدوج.
وضعية الشوّاية بسطحي اتصال لتحضير وجبة خفيفة صحية بسرعة.
وضعية الفرن لطهو السمك والخضار والبيتزا.
تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.
يمنع سطح الشواء غير اللاصق جزيئات الطعام من الالتصاق.
المواصفات الفنية
تصميم
المواصفات العامة
اللمسات النهائية
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