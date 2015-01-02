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  • قهوة لذيذة بكل بساطة قهوة لذيذة بكل بساطة قهوة لذيذة بكل بساطة
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحضير القهوة

    HD7462/20

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.

    إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحضير القهوة

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    قهوة لذيذة بكل بساطة

    مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

    • مع إبريق زجاجي
    • أسود/فضي
    • سعة 1,2 لتر
    • من 2 إلى 15 كوب
    • إيقاف تشغيل تلقائي
    إيقاف تشغيل تلقائي بعد 30 دقيقة، لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة

    إيقاف تشغيل تلقائي بعد 30 دقيقة، لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة

    بعد مرور 30 دقيقة على تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل تلقائيًا لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة، وذلك وفقًا لنظام الاتحاد الأوروبي المطبّق على كل آلات تحضير القهوة في الاتحاد الأوروبي.

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

    يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

    يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

    توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

    سعة تبلغ 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

    سعة تبلغ 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

    يمكن لآلة تحضير القهوة هذه تخمير كوبَين إلى 10 أكواب (بحجم كبير) / 15 كوبًا (بحجم صغير) من القهوة، أي 1,2 لتر كحد أقصى. إلا أنها تتميّز بتصميم صغير ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في المطبخ.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      غير منطبق
      الوظائف
      القهوة بالتنقيط
      سعة خزان المياه
      1259 مل
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      زر
      طول سلك الطاقة
      80±5 سم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      موقت
      لا
      مصباح الطاقة
      نعم
      مادة الدورق
      الزجاج
      وظيفة تشغيل نبضي
      غير منطبق
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      920-1080 واط
      الفولتية
      220-240 فولت تقريبًا
      التردد
      50-‏60 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      قطعتان / علبة A
      منتج ببطارية
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      23,7 سم
      عرض المنتج
      20,8 سم
      ارتفاع المنتج
      33,4 سم
      وزن المنتج
      1,56 كجم
      طول الحزمة
      26,8 سم
      عرض الحزمة
      23,8 سم
      ارتفاع الحزمة
      35,8 سم
      وزن الحزمة
      2,84 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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