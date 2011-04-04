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تم إيقافه
HD8856/08
مثالية وساخنة ونظيفة.
ماكينة Exprelia جاهزة دائمًا لتقدم لك قهوتك المفضلة. فمهما كانت متطلباتك، يمكنك تلبيتها بكبسة زر واحدة من واجهة مجموعة المشروبات الفورية السريعة التحضير بفضل الغلاية المزدوجة التي تتميز بها الماكينة.
جهاز إزباد الحليب وإبريقه المضمنان
فولاذ مقاوم للصدأ
مطحنة قابلة للضبط بـ 5 مستويات
يغطي تصميم آلة تحضير الإسبرسو Saeco المتطور طبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يوفّر الفولاذ المقاوم للصدأ تصميمًا عالي الجودة، كما يبرز بوضوح على منضدة المطبخ. توفر هذه الطبقة أيضًا مستوى مقاومة أعلى للحصول على أداء طويل الأمد.
تأتي آلة تحضير الإسبرسو هذه مزوّدة بمطاحن مصنوعة 100% من السيراميك. تستخدم Saeco مطاحن السيراميك بسبب الطحن المستمر من دون التسخين المفرط لحبوب القهوة للاستمتاع بإسبرسو مثالي. كذلك تضمن مادة السيراميك أداء يدوم لفترة طويلة وعملية طحن صامتة بالكامل.
تتطلب أنواع القهوة المختلفة درجات مختلفة من طحن حبوب القهوة للحصول على المذاق الغني والكامل. يمكن ضبط درجة طحن حبوب القهوة في هذه الآلة بفضل 8 إعدادات، من الطحن الأكثر نعومة للحصول على نكهة إسبرسو قوية إلى الطحن الأكثر خشونة للاستمتاع بقهوة أخف.