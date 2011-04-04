تلاعب بطعم القهوة بفضل المطاحن القابلة للضبط

تتطلب أنواع القهوة المختلفة درجات مختلفة من طحن حبوب القهوة للحصول على المذاق الغني والكامل. يمكن ضبط درجة طحن حبوب القهوة في هذه الآلة بفضل 8 إعدادات، من الطحن الأكثر نعومة للحصول على نكهة إسبرسو قوية إلى الطحن الأكثر خشونة للاستمتاع بقهوة أخف.