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  • غليان آمن وسهل غليان آمن وسهل غليان آمن وسهل

    مجموعة Viva الغلاية

    HD9316/03

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva الغلاية

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    غليان آمن وسهل

    غلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع وظيفة الحفاظ على السخونة

    • قوة 1800 واط وسعة 1.7 لتر
    • غلاف خارجي مزدوج
    • المحافظة على السخونة
    • غطاء كبس
    تقنية PTC للحفاظ على السخونة بدون الحاجة إلى إعادة الغليان

    تقنية PTC للحفاظ على السخونة بدون الحاجة إلى إعادة الغليان

    درجة حرارة المياه ثابتة عند 85±5 درجات مئوية بدون الحاجة إلى إعادة الغليان. تشغيل بسيط مع مفتاح ومؤشر للحفاظ على السخونة

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    طول كبل الطاقة قابل للتعديل بحسب الحاجة لتخزين سهل

    هيكل أنيق مستقيم بلمسة نهائية من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول

    هيكل أنيق مستقيم بلمسة نهائية من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول

    تتميز بتصميمها الدائري الذي لا يشبه الغلايات التقليدية، وهيكلها الأنيق المستقيم بلمسة نهائية من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول

    مادة متوافق عليها من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304)

    مادة متوافق عليها من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304)

    أجزاء معدنية متوفق عليها من الفولاذ (SUS304) لضمان الحصول على كوب ماء آمن ونظيف.

    وحدة التحكم من Strix

    وحدة التحكم من Strix

    توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى الجفاف، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.

    غطاء كبس يعمل بلمسة واحدة يُساعد على تجنب الحروق.

    غطاء كبس يعمل بلمسة واحدة يُساعد على تجنب الحروق.

    عملية فتح وإغلاق سهلة تساعد في تجنب الإصابة بحروق

    عملية فتح وتعبئة سهلة

    عملية فتح وتعبئة سهلة

    فلتر قابل للفصل من الفولاذ المقاوم للصدأ لتنظيف سهل

    فلتر قابل للفصل من الفولاذ المقاوم للصدأ يُرشح كل كوب ماء بكفاءة. تصميمه القابل للفصل يجعل عملية التنظيف أسهل

    قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة، لاستخدام أسهل

    استخدام أسهل

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      فضي معدني
      مواد الجزء الأساسي
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • المقاييس والوزن

      مقاييس المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
      23,2 × 15,3 × 24,8  cm
      وزن المنتج
      1,0  kg
      مقاييس التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
      18,0×18,0×26,2  cm

    • المواصفات التقنية

      السعة
      1,7 لتر
      طول سلك الطاقة
      0.75 متر
      التردد الاسمي
      50  Hz
      قدرة الإدخال المصنّفة
      1800  W

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