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  • ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    مجموعة Viva Airfryer

    HD9925/00

    ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva Airfryer

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    ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    ملحق Airfryer

    • ملحق الخَبز
    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    درج قابل للفك وميزة سلة الطعام وطلاء مانع للالتصاق، وكلها قابلة للغسل في الجلاية لسهولة التنظيف.

    ملحق الخَبز لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    ملحق الخَبز لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    باستخدام ملحق الخَبز الخاص بجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية!

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      السعة
      سعة 1.3 لتر

    • المواصفات العامّة

      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
    Badge-D2C

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