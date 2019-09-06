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  • مجموعة تحضير الإفطار مجموعة تحضير الإفطار مجموعة تحضير الإفطار

    مجموعة ملحقات Airfryer XXL مجموعة تحضير الإفطار

    HD9955/00

    مجموعة تحضير الإفطار

    يمكنك تحضير إفطار كامل لعائلتك في الوقت نفسه بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الإفطار باستخدام Airfryer. أتقن طريقة تحضير إفطار صحي باستخدام البيض المسلوق بدون قشر والخبز المحمص والنقانق والخضار

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة ملحقات Airfryer XXL مجموعة تحضير الإفطار

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    مجموعة تحضير الإفطار

    ملحقات لإتقان تحضير الفطور باستخدام Airfryer

    • صَينية الفطور
    • 4 أكواب للمافن بالبيض
    • ملقط
    صينية إفطار للخبز المحمص والبيض وغيرها الكثير

    صينية إفطار للخبز المحمص والبيض وغيرها الكثير

    ملحق الإفطار من Philips رائع لصنع البيض والخبز المحمص والنقانق ومجموعة لا حصر لها من الخضراوات لتحضير وجبة إفطار صحية.

    ملقط برأس من السيليكون لإزالة المكونات بسهولة

    ملقط برأس من السيليكون لإزالة المكونات بسهولة

    قم بإزالة مكونات الإفطار باستخدام الملقط سهل الإمساك وبرأس من السيليكون، لأعلى مستوى من الراحة والبراعة.

    4 أكواب المافن بالبيض لإدهاش عائلتك

    4 أكواب المافن بالبيض لإدهاش عائلتك

    استمتع بالبيض المسلوق أو المخفوق الذي تفضله في أكواب المافن بالبيض من Philips المصنوعة من السيليكون عديم الرائحة، لتتمكن من إعادة استخدام هذه الأكواب لجهاز Airfryer مرارًا وتكرارًا!

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات HomeID من Philips التي يقدّمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين من أجل توسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت HomeID، حصلت على توصيات مخصصة أكثر.*

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكنك وضع ملحق الخَبز وأكواب المافن لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامها من جديد!

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر
      منتج ببطارية
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      220
      عرض المنتج
      220
      ارتفاع المنتج
      86
      وزن المنتج
      0.417 كجم
      طول الحزمة
      240
      عرض الحزمة
      240
      ارتفاع الحزمة
      90
      وزن الحزمة
      0.635 كجم

    • متانة

      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره
      علبة
      > 90% من المواد المُعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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