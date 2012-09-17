العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- غطاء للحماية
- فرشاة التنظيف
HQ6996/16
ناعمة حتى على الرقبة
حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات CloseCut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن شفرات CloseCut مصممة بدقة لتمنحك حلاقة دقيقة وموثوق بها في كل مرة. فهي شفرات متينة قابلة للشحذ ذاتيًا لضمان توفير حلاقة فعالة وسريعة.
تتكيّف تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة أكثر نعومة
تمتّع بـ 35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، أي ما يعادل 14 عملية حلاقة تقريبًا، وذلك بعد شحن لمدة ساعة. قم بتوصيل الآلة لثلاث دقائق وستحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة.
أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.
يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتين بـ HQ56
الملحقات
الطاقة
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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