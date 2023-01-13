HR3770/00
اخلط، اقلب، اعصر.
خلاط جديد بتقنية Flip & Juice™ من Philips مع تصميم جديد للدورق ونظام فلتر مضمن، لتحضير عصير نقي ومع لبّ إلى جانب مشروبات الفاكهة الناعمة وزبدة المكسرات الغنية. لتبقى عائلتك سعيدة بمجموعة متنوعة من القوام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعتبر الخلاط الجديد من Philips بتقنية Flip & Juice أول خلاط عالي السرعة مزود بوحدة عصارة. بفضل تصميم الدورق المتطور والفلتر المدمج، تحصل على مشروبك مع قوام معدّل وفقًا لتفضيلات عائلتك. من مشروبات الفاكهة الحريرية الناعمة إلى العصائر النقية أو مع لبّ، يقدم الخلاط الأكثر تقدمًا في مجموعتنا أوسع تشكيلة. وهو يجمع بين الخلط والعصر في حل واحد، ويوفر المساحة في المطبخ.
تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على تنوع فائق من حيث النكهة والقوام بالطريقة التي تريدها كل مرة.
تم تصميم دورق ProBlend Ultra مع ضلوع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات نحو تدفق الخلط باستمرار، بحيث تعود كل المكونات إلى منطقة الشفرة لنتائج خلط مثالية
تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على أفضل مجموعة من المذاق والقوام كما تحبه في كل مرة. يعمل محرك ProBlend Ultra بقدرة 1500 واط على توجيه تدفق الخلط ويوزع كل المكونات بالتساوي.
تم تصميم شفرات ProBlend Ultra بشكل فريد بحيث تجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام.
قم بتنزيل تطبيق HomeID واكتشف مئات الوصفات للخلاط الجديد، بما في ذلك أفكار ملهمة للمشروبات أو الوجبات الخفيفة أو الحلويات أو حتى الوجبات الكاملة. لم يسبق لاتخاذ خيارات غذائية صحية أن يقدّم مذاقًا بهذه الجودة، مع تغييرات بسيطة ولذيذة في الوقت نفسه على كل أنواع الأطباق المفضلة لدى عائلتك. من حلويات الشوكولاتة الصحية إلى الأطباق الرئيسية المغذية، يحتوي HomeID على وصفات ستحبها.
يتم تحديد البرامج السريعة التحديد على الشاشة الرقمية مع ضبط الوقت والسرعة بحيث تكون وصفاتك المفضلة في متناول يدك. وهي تشمل العصير الصافي، والعصير مع لب، مشروب الفاكهة، وزبدة المكسرات، والحلويات، والحساء، والصلصات، بالإضافة إلى وظيفتَي سحق الثلج والتنظيف.
نشّط وظيفة التنظيف مع كمية صغيرة من الماء وصابون الأطباق، واستمتع بتنظيف خال من العناء في غضون دقيقتَين فقط. تزيل وظيفة التنظيف حتى أكثر البقايا صعوبة مثل خلطات قوالب الحلوى وزبدات المكسرات.
يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تم تصميم الشفرة ProBlend Ultra خصيصا لمنع انحباس جزيئات الطعام تحت الشفرات لتسهيل تنظيفها.
دورق من Tritan™ سعة 2 لتر بسعة فعالة تبلغ 1,8 لترات، بحيث يكفي كل أفراد العائلة. دورق من Tritan™ متين ومقاوم للرائحة يتميز بجودة عالية ويمكن غسله في الجلاية وخال من مادة BPA ويسهل الإمساك به بفضل المقابض المستديرة الشكل.
يأتي ملحق العصارة مزودًا بأجزاء قابلة للفك يمكن غسلها بسهولة وفي الجلاية
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
متانة
بلد المنشأ
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