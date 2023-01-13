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  • اخلط، اقلب، اعصر. اخلط، اقلب، اعصر. اخلط، اقلب، اعصر.

    خلاط بتقنية Flip&Juice™‎ خلاط عالي السرعة مع وحدة العصارة

    HR3770/00

    اخلط، اقلب، اعصر.

    خلاط جديد بتقنية Flip & Juice™‎ من Philips مع تصميم جديد للدورق ونظام فلتر مضمن، لتحضير عصير نقي ومع لبّ إلى جانب مشروبات الفاكهة الناعمة وزبدة المكسرات الغنية. لتبقى عائلتك سعيدة بمجموعة متنوعة من القوام.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط بتقنية Flip&Juice™‎ خلاط عالي السرعة مع وحدة العصارة

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    اخلط، اقلب، اعصر.

    عصير نقي أو مع لبّ مع تقنية Flip & Juice™‎

    • تقنية Flip&Juice™‎
    • تقنية ProBlend Ultra
    • تطبيق HomeID
    • برامج سريعة التحديد
    • برامج التنظيف السريع
    عصير نقي ومع لبّ مع تقنية Flip & Juice™‎

    عصير نقي ومع لبّ مع تقنية Flip & Juice™‎

    يعتبر الخلاط الجديد من Philips بتقنية Flip & Juice أول خلاط عالي السرعة مزود بوحدة عصارة. بفضل تصميم الدورق المتطور والفلتر المدمج، تحصل على مشروبك مع قوام معدّل وفقًا لتفضيلات عائلتك. من مشروبات الفاكهة الحريرية الناعمة إلى العصائر النقية أو مع لبّ، يقدم الخلاط الأكثر تقدمًا في مجموعتنا أوسع تشكيلة. وهو يجمع بين الخلط والعصر في حل واحد، ويوفر المساحة في المطبخ.

    تقنية ProBlend Ultra

    تقنية ProBlend Ultra

    تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على تنوع فائق من حيث النكهة والقوام بالطريقة التي تريدها كل مرة.

    دورق ProBlend Ultra يوجّه المكونات إلى التدفق من جديد

    دورق ProBlend Ultra يوجّه المكونات إلى التدفق من جديد

    تم تصميم دورق ProBlend Ultra مع ضلوع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات نحو تدفق الخلط باستمرار، بحيث تعود كل المكونات إلى منطقة الشفرة لنتائج خلط مثالية

    محرك ProBlend Ultra لتدفق مثالي للمكونات

    محرك ProBlend Ultra لتدفق مثالي للمكونات

    تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على أفضل مجموعة من المذاق والقوام كما تحبه في كل مرة. يعمل محرك ProBlend Ultra بقدرة 1500 واط على توجيه تدفق الخلط ويوزع كل المكونات بالتساوي.

    شفرات ProBlend Ultra لقوام مثالي

    شفرات ProBlend Ultra لقوام مثالي

    تم تصميم شفرات ProBlend Ultra بشكل فريد بحيث تجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام.

    أطلق العنان لإمكانات منزلك الكاملة مع تطبيق HomeID التطبيق

    أطلق العنان لإمكانات منزلك الكاملة مع تطبيق HomeID التطبيق

    قم بتنزيل تطبيق HomeID واكتشف مئات الوصفات للخلاط الجديد، بما في ذلك أفكار ملهمة للمشروبات أو الوجبات الخفيفة أو الحلويات أو حتى الوجبات الكاملة. لم يسبق لاتخاذ خيارات غذائية صحية أن يقدّم مذاقًا بهذه الجودة، مع تغييرات بسيطة ولذيذة في الوقت نفسه على كل أنواع الأطباق المفضلة لدى عائلتك. من حلويات الشوكولاتة الصحية إلى الأطباق الرئيسية المغذية، يحتوي HomeID على وصفات ستحبها.

    برامج سريعة التحديد لراحتك

    برامج سريعة التحديد لراحتك

    يتم تحديد البرامج السريعة التحديد على الشاشة الرقمية مع ضبط الوقت والسرعة بحيث تكون وصفاتك المفضلة في متناول يدك. وهي تشمل العصير الصافي، والعصير مع لب، مشروب الفاكهة، وزبدة المكسرات، والحلويات، والحساء، والصلصات، بالإضافة إلى وظيفتَي سحق الثلج والتنظيف.

    وظيفة التنظيف السريع لتنظيف خال من العناء

    وظيفة التنظيف السريع لتنظيف خال من العناء

    نشّط وظيفة التنظيف مع كمية صغيرة من الماء وصابون الأطباق، واستمتع بتنظيف خال من العناء في غضون دقيقتَين فقط. تزيل وظيفة التنظيف حتى أكثر البقايا صعوبة مثل خلطات قوالب الحلوى وزبدات المكسرات.

    قطع قابلة للفك يمكن غسلها بالجلاية

    قطع قابلة للفك يمكن غسلها بالجلاية

    يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تم تصميم الشفرة ProBlend Ultra خصيصا لمنع انحباس جزيئات الطعام تحت الشفرات لتسهيل تنظيفها.

    دورق بسعة كبيرة للعائلة

    دورق بسعة كبيرة للعائلة

    دورق من Tritan™‎ سعة 2 لتر بسعة فعالة تبلغ 1,8 لترات، بحيث يكفي كل أفراد العائلة. دورق من Tritan™‎ متين ومقاوم للرائحة يتميز بجودة عالية ويمكن غسله في الجلاية وخال من مادة BPA ويسهل الإمساك به بفضل المقابض المستديرة الشكل.

    قطع قابلة للفك

    قطع قابلة للفك

    يأتي ملحق العصارة مزودًا بأجزاء قابلة للفك يمكن غسلها بسهولة وفي الجلاية

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      نعم
      الوظائف
      الخلط والعصر
      نوع المنتج
      الخلاط
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      برنامج محدد مسبقًا ومفتاح دوّار
      طول سلك الطاقة
      المرحلة الأولى
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      التقنية
      تكنولوجيا ProBlend Ultra، تكنولوجيا Flip&Juice
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      مادة الدورق
      تريتان
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      22000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      نعم
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      الحد الأدنى للضوضاء (Lc) =‏‏ 88 ديسيبل (A)
      الكفالة
      2 عاماً
      وظيفة التنظيف الذاتي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1500 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      ملعقة مسطحة
      الملحقات المرفقة 2
      العصارة
      الملحقات المتعلقة 1
      دليل المستخدم
      الملحقات المتعلقة 2
      بطاقة الضمان
      الملحقات المتعلقة 3
      كتيّب

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      نعم
      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      21.6
      عرض المنتج
      16.7
      ارتفاع المنتج
      45.2
      وزن المنتج
      3,369
      طول الحزمة
      26.5
      عرض الحزمة
      29.1
      ارتفاع الحزمة
      53.8
      وزن الحزمة
      5,733

    • متانة

      علبة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      > 98% من الورق المعاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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