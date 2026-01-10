HX9042/14
رأس فرشاة الأسنان للتنظيف العميق
يمكنك استخدام رأس الفرشاة البديل للتنظيف العميق من Philips Sonicare لإزالة البلاك بشكل فعال. تم تصميم هذا الرأس خصيصًا لإزالة البلاك ولمنحك بسرعة أسنانًا أكثر بياضًا ولمعانًا وتمكينك من الاستمتاع بتجربة تنظيف يومي استثنائي.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحتاج التنظيف العميق إلى مقاربة خاصة، ويحسّن رأس الفرشاة هذا الذي يتميّز بتقنية اللمس الناعم حركة الشعيرات للوصول براحة إلى مناطق أكثر وإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.
يستخدم رأس الفرشاة العميق الذي نقدّمه مجموعة من الشعيرات الكثيفة والصلبة في وسطها بشكل خماسي لتبييض أسنانك وتلميعها، لإزالة نسبة أكبر من البقع تصل إلى 100% في ثلاثة أيام.***
تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات في الدقيقة. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.
كل رؤوس فرشاة أسنان Philips Sonicare مصممة بدقة ومختبرة سريريًا، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أنها تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.
هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.
يتوافق رأس الفرشاة هذا مع كل فراشي الأسنان الكهربائية من Philips Sonicare.**** ما عليك سوى تركيبه أو إزالته بسهولة للاستبدال والتنظيف.
نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*
تأتي كل رؤوس فراشي الأسنان لدينا في تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير في حال توفر مرافق إعادة التدوير.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.