SCF656/27
الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة
إن الحلمة المخصصة للطعام السميك من Philips Avent مثالية للطعام ذي القوام الأكثر كثافة، مثل الحبوب أو الحساء. تتميّز الحلمة بتصميم مبتكر على شكل البتلات لالتقام طبيعي شبيه للثدي، وذلك للدمج بين الرضاعة من الثدي ومن الرضّاعة بسهولة تامة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذه الحلمة مصنوعة من السيليكون - وهي مادة خالية من BPA (بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU
يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.
إننا ننصح باستخدام حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط مع الرضّاعات من نوع Natural.
تقدّم Philips Avent أربعة معدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تقدّم Philips Avent حلمة تدفق لحديثي الولادة بثقب واحد (من تاريخ الولادة وما فوق) وحلمة تدفق بطيء بثقبين (للأطفال بعمر شهر واحد وما فوق) وحلمة تدفق متوسط بثلاثة ثقوب (للأطفال بعمر ثلاثة أشهر وما فوق) وحلمة تدفق سريع بأربعة ثقوب (للأطفال بعمر ستة أشهر وما فوق). تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.
مع الحلمة المخصصة للطعام السميك، يمكنك تزويد طفلك بطعام أكثر سماكة بحسب تطور متطلبات التغذية لديه. نوصي باستخدام هذه الحلمة للأطعمة الأكثر سماكة كالحليب بمعادلة مقاومة التقيؤ (AR) (المكثّف) أو الحليب المخلوط مع أرز الأطفال أو الحليب المخلوط مع طعام الأطفال أو المكونات المهروسة أو الحساء...
تصميم
المادة
محتويات العبوة
حلمة
الوظائف
مراحل التنمية
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