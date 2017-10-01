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  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    SHB4305WT/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    صوت قوي بشكل مذهل ينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الرأس BASS+‎ بتقنية Bluetooth من Philips عزلاً رائعًا للصوت وإمكانية التحرر من الأسلاك مع مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

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    أطرب حواسك. BASS+‎

    • مشغلات حجم 12,2 مم/جزء خلفي مقفل
    • سماعة مثبتة في الأذن
    • وقت تشغيل لمدة 6 ساعات
    • مريحة تمامًا
    مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

    مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص في عالم الموسيقى. توفر لك مشغّلات مكبر الصوت القوية حجم 12,2 مم صوت جهير قويًا ومدوّيًا في حزمة أنيقة وصغيرة الحجم.

    توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات

    توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات

    بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 6 ساعات، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.

    تقنية Bluetooth اللاسلكية

    تقنية Bluetooth اللاسلكية

    قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.

    تصميم عملي مريح لراحة قصوى

    تصميم عملي مريح لراحة قصوى

    صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.

    جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

    جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

    يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

    طرفان مجنحان لتأمين ملاءمة محكمة

    طرفان مجنحان لتأمين ملاءمة محكمة

    يضيف الطرفان المجنحان ميزة إضافية لملاءمة محكمة أكثر وأفضل تمنع سقوطها.

    عزل صوت رائع

    عزل صوت رائع

    هذه السماعة المثبتة في الأذن المصممة لعزل الضوضاء الهامدة بشكل مثالي، ملائمة تمامًا لكي تضمن ألا تفوّت أي نغمة.

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

    كبل شحن USB

    كبل شحن USB

    يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.

    وزن خفيف تماماً، حرية لاسلكية

    وزن خفيف تماماً، حرية لاسلكية

    بفضل وزنها الخفيف تمامًا، تمنحك سماعات الرأس اللاسلكية المثبتة في الأذن هذه الحرية التامة لتتحرك بدون تقييد.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      9 - 21000 هرتز
      قطر السماعة
      12,2 مم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      طاقة الإدخال القصوى
      30 ملي واط
      الحساسية
      107  ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      4.1
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      19  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      11.6  سم
      الوزن الإجمالي
      0.31  كلغ
      الارتفاع
      13.3  سم
      GTIN
      1 69 51613 99153 1
      الوزن الصافي
      0.105  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.205  كلغ

    • الراحة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      إدارة المكالمات
      • الرد على / إنهاء مكالمة
      • طلب آخر رقم مطلوب
      • كتم الميكروفون
      • رفض المكالمة

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      6*  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      110* ساعات
      مدّة التحدث
      5,5* ساعات

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 99153 4
      الوزن الإجمالي
      0.073  كلغ
      الوزن الصافي
      0.035  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.038  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      2  سم
      العرض
      10  سم
      العمق
      4  سم
      الوزن
      0.016  كلغ

    • الملحقات

      كبل USB
      نعم

    • تصميم

      اللون
      باللون الأبيض

    Badge-D2C

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