أطرب حواسك. BASS+‎

صوت قوي بشكل مذهل ينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الرأس BASS+‎ بتقنية Bluetooth من Philips عزلاً رائعًا للصوت وإمكانية التحرر من الأسلاك مع مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات