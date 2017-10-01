العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات
- محوّل الطاقة
SHC5200/10
حرية لاسلكية
لا عناء بعد الآن مع الأسلاك، فقد أصبح بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للاستمتاع بالموسيقى. تتميّز سماعات الرأس SHC5200/10 هذه من Philips بأنها قابلة لإعادة الشحن وخفيفة الوزن، كي لا تشعر بالانزعاج بسبب ارتدائها لوقت طويل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن مشغّل السماعة بقياس 32 ملم هو عنصر صغير ولكن قوي يوفّر صوتاً نقياً بدون تشويش مهما كانت طاقة الإدخال.
يمكن ضبط سماعات الرأس المستخدمة في الخارج عبر تمرير السماعة المثبتة على الرأس إلى مكانها المناسب. يمكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً لأنه يجب القيام بهذه الخطوة عند كل استخدام. احصل على الموسيقى التي تريدها بسرعة أكبر مستخدماً سماعات الرأس ذات السماعة الداخلية المثبتة على الرأس المرنة والقابلة للضبط التلقائي. سيتم ضبطها تلقائياً وفقاً لشكل رأسك وحجمه.
تعمل المواد الخفيفة الوزن والتي تدوم طويلاً المستخدمة في سماعات الرأس تلك من Philips بتعزيز مستوى الراحة لفترات استخدام مطوّلة.
مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.
صُممت سماعات الرأس لتُستخدم مع بطاريات قابلة لإعادة الشحن. لذا لا داعي للقلق من كلفة البطاريات ذات الاستخدام المتكرر.
مع قناتَي الإرسال المتوفّرتين، يتم حفظ متعة الاستماع لأنك تستطيع الانتقال إلى القناة ذات الاستقبال الأفضل.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
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