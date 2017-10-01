سماعات رأس استيريو
خفة الوزن والراحة
سماعات رأس بحجم قياسي خفيفة الوزن لتجربة استماع مريحة
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سلك بطول 2 متر يسمح لك بوضع المشغّل في حقيبتك
الطول المثالي للسلك ليمنحك حرية أكبر أثناء التنقل واختيار المكان الذي تحمل جهاز الصوت إليه.
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الصوت
نظام الصوت
مفتوح الاستجابة للتردد
20 - 20000
هرتز قطر السماعة
40 ملم المقاومة
32 أوم نوع المغناطيس
النيوديميوم الحساسية
98 ديسيبل
إمكانية الاتصال
توصيل الكبل
من طرف واحد طول السلك
2 م نوع الكبل
نحاسي طبقة الموصل
مطلية بالكروم
الكرتونة الخارجية
EAN
87 12581 40182 5 الطول
30.9
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 العرض
21.5
سم الوزن الإجمالي
1.18
كلغ الارتفاع
24.3
سم الوزن الصافي
0.579
كلغ وزن العلبة فارغة
0.601
كلغ
أبعاد العلبة
الارتفاع
24.8
سم نوع العلبة
الكرتون طريقة العرض على الرف
كلاهما العرض
17.6
سم العمق
9.5
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
87 12581 40180 1 الوزن الإجمالي
0.308
كلغ الوزن الصافي
0.193
كلغ وزن العلبة فارغة
0.115
كلغ
تصميم
اللون
أسود
الأبعاد
أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
17 سم*9 سم*19 سم الوزن
0.193
كلغ
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