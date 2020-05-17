اشعر بصوت الجهير المدوّي

استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها.