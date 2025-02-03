TAH5209BK/97
مريحة بشكل فائق، مع صوت رائع وقابلة للطي وصغيرة الحجم
ضع سماعات الرأس المثبّتة على الأذن اللاسلكية هذه وستستمتع براحة حقيقية أثناء الاستماع. ستحصل على صوت غني مع جهير عميق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة، وما يصل إلى 65 ساعة من التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن طيها بسهولة للتخزين أثناء التنقل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُمِّمت سماعات الرأس هذه التي توضع فوق الأذن لتوفير الراحة خلال الاستخدام اليومي. ويتميز طوق الرأس المبطن بخفة الوزن لدرجة أنك بالكاد ستشعر بها، ويمكنك ضبط زاوية غطاءَي الأذن ناعمَي الملمس ليناسبا الوضع الذي تريده تمامًا. وكل غطاء أذن مبطن بمادة الميموري فوم: كلما ارتديت السماعات أكثر، أحببتها أكثر.
ستحصل على صوت رائع من مشغلات الصوت حجم 40 مم، وستعمل ملاءمة غطاءي السماعات فوق الأذن على عزل الضوضاء السلبية بشكل جيد. إذا كنت تحب الجهير، فنشط الجهير الديناميكي عبر تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 65 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. ويُعاد شحن السماعة بالكامل خلال ساعتين فقط عبر كابل USB-C، وستمنحك عملية الشحن السريعة خلال 5 دقائق طاقة كافية لتشغيل الموسيقى مدة 3 ساعات إضافية.
يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.
سيكون الصوت واضحًا في أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.
خذها معك أينما ذهبت! بفضل ألوانها الأنيقة غير اللامعة وتصميمها القابل للطي، يمكنك اصطحاب سماعات الرأس اللاسلكية التي توضع فوق الأذن في أي مكان. وأغطية الأذن قابلة للطي والتدوير للداخل لسهولة تخزينها في الجيب أو الحقيبة.
يتيح الزر متعدد الوظائف سهل الاستخدام الموجود على غطاء الأذن الأيمن إدارة المكالمات أو التحكم في التشغيل وضبط مستوى الصوت. إذا كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو الأفلام، فيمكنك استخدام زر الطاقة لتنشيط إعداد زمن الانتقال المنخفض.
يمكنك استخدام التطبيق المصاحب لتنشيط خاصية الجهير الديناميكي أو تشغيل إعداد زمن الانتقال المنخفض عند مشاهدة الفيديوهات. وتتوفر أيضًا مجموعة من أنماط الصوت المضبوطة سابقًا مثل: نمط "الصوت" المثالي للاستماع إلى البودكاست!، هل سبق أن نسيت إيقاف تشغيل سماعات الرأس؟ يمكنك ضبط المؤقِّت الموجود في التطبيق وستتوقف السماعات تلقائيًا.
من الموسيقى إلى البودكاست، توفّر سماعات الرأس اللاسلكية هذه أفضل تجربة للأصوات التي تحبها! استمتع بصوت دافئ ونقي مع جهير قوي بفضل مشغلات الصوت المضبوطة وفق الصوت المميز من Philips.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
المساعد الصوتي
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