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    سماعات رأس لاسلكية

    TASH402BL/00

    حافظ على برودتك.

    اظهر بأفضل حلّة مع سماعات الرأس الرياضية على الأذن اللاسلكية المقاومة للتعرّق. فهي خفيفة الوزن ومريحة وتضمّن لك وقت تشغيل يستمر لمدة 20 ساعة بمجرد شحنها مرة واحدة فقط. وتسمح لك وسادتا غطائَي الأذنَين المبرّدتان بالحفاظ على تركيزك عندما تزداد حرارة التشويق.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية

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    حافظ على برودتك.

    مهما بلغ مستوى التشويق والإثارة.

    • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
    • مثبتة فوق الأذن
    • مقاومة للتعرق/الماء

    وقت تشغيل يستمر 20 ساعة

    توفر لك سماعة الرأس هذه ما يصل حتى 20 ساعة من التشغيل المتواصل للاستمتاع بدون قلق أثناء الاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل.

    مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

    دع قوائم التشغيل المناسبة لممارسة التمارين الرياضية تنقلك إلى مستوى آخر مختلف تمامًا. فالمشغلات الصوتية المعدّلة بشكل مثالي والمصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم تقدّم لك صوت جهير كفيلاً بتحفيزك لمتابعة التمرين. والجزء الخلفي المقفل يعزل الضوضاء الهامدة بشكل رائع، ما يسمح لك بالاستمتاع بموسيقاك وأغانيك بدون إزعاج الآخرين.

    وساداتا غطائَي أذنَين مساميان. يسهل فصلهما لتنظيفهما

    يتضمّن غطاءا الأذنين المبردان الناعمان والمساميان جل للتبريد: وبالتالي، مهما بذلت جهدًا في ممارسة التمارين الرياضية، ستبقى سماعات الرأس باردة على بشرتك. ويمكن فصل هاتين الوسادتين لتنظيفهما بسهولة.

    ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

    لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

    غطاءا أذنين مبردان. ممارسة التمارين بقوة. الحفاظ على برودتك

    يتضمّن غطاءا الأذنين المبردان الناعمان والمساميان جل للتبريد: وبالتالي، مهما بذلت جهدًا في ممارسة التمارين الرياضية، ستبقى سماعات الرأس باردة على بشرتك. ويمكن فصل هاتين الوسادتين لتنظيفهما بسهولة.

    صوت دقيق. جهير جيد. عزل رائع للضوضاء الهامدة

    غُص في عالم الصوت النقي والطبيعي بفضل المشغلات المعدّلة بشكل مثالي حجم 40 مم. فقد تم تصميم سماعة الرأس الرياضية بطريقة دقيقة لتقدم لك صوتًا طبيعيًا نقيًا ودقيقًا تمامًا، مهما اختلفت الموسيقى التي تستمتع إليها.

    تصميم قابل للطي بشكل مسطّح. سهولة في التخزين

    غطاءا الأذنَين القابلان للطي بشكل مسطّح يسهل تخزينهما.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    تتميّز سماعات الرأس الرياضية هذه بتصنيف IPX4 في مقاومة الطرطشة. فهي تقاوم الطرطشة مهما كان الاتجاه الذي تصدر منه، ويمكنها أن تتحمل التعرّق. لذا، يمكنك ممارسة التمارين الرياضية بقدر ما تريد، حتى أثناء هطول الأمطار.

    شحن سريع. يمكن تشغيلها لمدة ساعتين لدى شحنها لمدة 10 دقائق

    إذا كنت بحاجة إلى تشجيع إضافي، يسمح لك الشحن السريع بتشغيل الموسيقى لفترة تصل إلى ساعتين بعد شحنها لمدة 10 دقائق فحسب.

    تصميم أنيق. غطاءا أذنين قابلان للطي بشكل مسطّح

    يبدو تصميمها الأنيق رائعًا سواءً كنت تحاول الظهور بأفضل حلة أو تريد لقاء بعض الأصدقاء بعد انتهاء جلسة التمارين في النادي. وغطاءا الأذنين القابلان للطي بشكل مسطّح يسمحان بتخزينها بسهولة.

    إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

    تسمح لك الأزرار السهلة الاستخدام بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا وتلقي المكالمات وضبط مستوى الصوت، وذلك من دون لمس هاتفك الذكي. فسماعات الرأس جاهزة للإقران حالما تتحول إلى استخدام تقنية Bluetooth. وبعد إقرانها، تتذكر الجهاز الأخير الذي تم إقرانها به.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      تحسين الصوت
      • التحكم بصدى الصوت
      • تقليل الفوضى
      قطر السماعة
      40 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      ملف صوتي
      نحاسي
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      نوع
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      22.1  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      17.6  سم
      الوزن الإجمالي
      1.02  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 48 95229 10091 3
      الوزن الصافي
      0.537  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.483  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • مكالمة قيد الانتظار
      • الرد/إنهاء المكالمة
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      وقت تشغيل الموسيقى
      20  ساعة (ساعات)
      وزن البطارية
      2.5

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10091 6
      الوزن الإجمالي
      0.28  كلغ
      الوزن الصافي
      0.179  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.101  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18  سم
      العرض
      17  سم
      العمق
      4.5  سم
      الوزن
      0.17  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      دليل البدء السريع
      كبل USB
      مضمن للشحن

    • تصميم

      اللون
      أزرق

    Badge-D2C

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