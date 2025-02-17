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  • استمع إلى الأصوات بوضوح استمع إلى الأصوات بوضوح استمع إلى الأصوات بوضوح

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1108BK/97

    استمع إلى الأصوات بوضوح

    استمع إلى مقاطع الموسيقى والمكالمات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 6 مم لتوفير صوت غني وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 15 ساعة.

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    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    استمع إلى الأصوات بوضوح

    • مكالمات واضحة
    • مشغّلات بحجم 6 مم لجهير قوي
    • تصميم مريح
    • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4

    لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 15 ساعة مع العلبة

    مهما طال يومك، يمكنك استخدام سماعات الرأس هذه. يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات وبـ 10 ساعات إضافية من علبة الشحن العملية التي تتّسع بالجيب.

    تصميم مخصص، مشغّلات بحجم 6 مم لصوت رائع وجهيز قوي

    استمع إلى الأصوات كما يجب. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 6 مم لتوفير تجربة استماع حقيقية. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير لئلا تفوّت أي إيقاع.

    ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

    لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس، بفضل تصنيف IPX4 والمشغّلات القوية حجم 6 مم! تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة ولن تتأثر بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعلي للقل حيال التعرّض للمياه قليلاً.

    ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

    تتسّع سماعات الأذن المريحة هذه بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية. اسمع كل إيقاع وكلمة! استمتع براحة فعلية بفضل أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السليكون والقابلة للتبديل والمتوفرة في ثلاثة أحجام.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      6 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      106 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      26.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.2  سم
      الوزن الإجمالي
      2.972  كلغ
      الارتفاع
      24.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 13401 7
      الوزن الصافي
      1.512  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.46  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      12  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.5  سم
      الارتفاع
      11.8  سم
      الوزن الصافي
      0.189  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.332  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.143  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 13401 4

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      5 + 10  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      5 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      6.1  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      250  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      35  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      11.8  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3.7  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13401 0
      الوزن الإجمالي
      0.098  كلغ
      الوزن الصافي
      0.063  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.035  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      an AI mic

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      3.11 x 5.95 x 3.20  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.03 x 2.97 x 2.49  سم
      الوزن الإجمالي
      0.036  كلغ

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

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