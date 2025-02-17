مصطلحات البحث

AR
EN
  • استمع إلى الأصوات بوضوح استمع إلى الأصوات بوضوح استمع إلى الأصوات بوضوح

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1158WT/97

    استمع إلى الأصوات بوضوح

    استمع إلى الأصوات بوضوح شديد. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير مدوٍّ وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 21 ساعة.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس لاسلكية بالفعل

    استمع إلى الأصوات بوضوح

    • مكالمات واضحة
    • تحكّم باللمس
    • تصميم مريح
    • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4

    تصميم مخصص، مشغّلات بحجم 13 مم لصوت واضح وجهير مدوٍّ

    استمع إلى الأصوات كما يجب. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 13 مم لتوفير تجربة استماع مذهلة. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير لئلا تفوّت أي إيقاع.

    لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 21 ساعة مع العلبة

    يمنحك لشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و14 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 15 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

    لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 13 مم. تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه قليلاً.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      13 مم
      المقاومة
      32 أوم
      الحساسية
      96 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      29.1  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      25.1  سم
      الوزن الإجمالي
      4.069  كلغ
      الارتفاع
      28.7  سم
      GTIN
      1 48 95229 14826 7
      الوزن الصافي
      1.176  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.893  كلغ

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      13.7  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      11.7  سم
      الارتفاع
      12.9  سم
      الوزن الصافي
      0.147  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.46  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.313  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 14826 4

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      6+15  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      1.5  ساعة (ساعات)
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      سعة البطارية (العلبة)
      350  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      40  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      14  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      وقوف
      العرض
      11  سم
      العمق
      4.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 14826 0
      الوزن الإجمالي
      0.135  كلغ
      الوزن الصافي
      0.049  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.086  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C، بطول 250 مم

    • تصميم

      اللون
      أبيض
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      Apple Siri
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.