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  • شغّل موسيقاك شغّل موسيقاك شغّل موسيقاك

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1209WT/97

    شغّل موسيقاك

    أفضل التجارب في الحياة بسيطة. ضع سماعات الرأس، واستمع إلى أغانيك، وانطلق! بفضل الصوت الرائع والجهير الديناميكي وحقيبة الشحن بحجم الجيب، تكون سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة والمريحة هذه جاهزة للاستخدام نهارًا وليلاً.

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    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    شغّل موسيقاك

    • حجم صغير. قيمة رائعة
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • علبة شحن بحجم الجيب
    • مكالمات واضحة
    سماعات أذن صغيرة ومريحة توفّر جهيرًا كبيرًا

    سماعات أذن صغيرة ومريحة توفّر جهيرًا كبيرًا

    قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت. انقر على سماعة الأذن اليسرى لتنشيط الجهير الديناميكي ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك، حتى عند الاستماع بهدوء.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون الصوت واضحًا في أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.

    اتصال Bluetooth ثابت

    اتصال Bluetooth ثابت

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك بدون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    علبة شحن بحجم الجيب

    يمكنك وضع علبة الشحن الرفيعة بسهولة في جيبك لحماية سماعات الأذن وشحنها في أوقات عدم الاستخدام. ويسمح لك الوضع الأحادي باستخدام إحدى سماعتَي الأذن بينما يتم شحن الأخرى.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها أثناء تمرين سريع أو في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.

    مدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة مع الشحن من العلبة

    يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً مدة 6 ساعات، إلى جانب 12 ساعة إضافية من علبة الشحن. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. وإذا كنت بحاجة إلى شحنها بسرعة، فضعها في العلبة 15 دقيقة فقط للحصول على ساعة تشغيل إضافية. ويمكن شحن العلبة عبر كابل USB-C.

    تصميم مريح عند ارتدائه وأزرار تحكم باللمس سهلة الاستخدام في سماعات الأذن

    تستقر رؤوس الأذن بكل سهولة داخل قناة الأذن، وتسمح لك أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون والقابلة للتبديل باختيار المقاس المثالي. كما أن أزرار التحكم باللمس الموجودة على سماعات الأذن تضمن لك سهولة الاستخدام، حيث يمكنك تنشيط وظيفة تحسين الجهير الديناميكي والتحكم في التشغيل والرد على المكالمات وغير ذلك.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 10 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      10 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      97 ديسيبل ( ‎-10 ديسيبل بالنسبة إلى المقياس الكامل، 1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      24.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      21.8  سم
      الوزن الإجمالي
      2.355  كلغ
      الارتفاع
      19.8  سم
      GTIN
      1 48 95229 13996 8
      الوزن الصافي
      1.2  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.155  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      11.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10  سم
      الارتفاع
      8.5  سم
      الوزن الصافي
      0.15  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.258  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.108  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 13996 5

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 + 12  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      7.5  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      300  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      40  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      9.3  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9  سم
      العمق
      3.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13996 1
      الوزن الإجمالي
      0.069  كلغ
      الوزن الصافي
      0.05  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.019  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أبيض
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5.80 x 3.59 x 2.52  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.23 x 1.79 x 2.19  سم
      الوزن الإجمالي
      0.03  كلغ

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      نعم
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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